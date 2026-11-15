Ерлинг Холанд с категорична позиция за бъдещето си в Манчестър Сити

Ерлинг Холанд заяви, че е невероятно щастлив в Манчестър Сити и не се разсейва от делото за финансовите нарушения на клуба. Нападателят говори след победата на Норвегия с 3:1 над Уелс в Осло, в която отбеляза своя 66-и гол в 60 участия за националния отбор.

Манчестър Сити обжалва решението, с което клубът беше признат за виновен в повече от 100 нарушения на финансовите правила на Висшата лига. Ако решението бъде потвърдено, английският шампион може да бъде изправен пред тежки наказания, сред които отнемане на точки или изваждане от първенството.

Холанд не очаква промяна в бъдещето си

„Това е въпрос, на който ми е трудно да отговоря, тъй като става дума за правен спор между Висшата лига и Манчестър Сити. Труден въпрос е, особено при положение че не съм много добре запознат с детайлите“, заяви Холанд пред норвежката телевизия TV2.

Той подчерта, че вниманието му е насочено към представянето на терена. „Честно казано, аз съм съсредоточен единствено върху това да се представям добре за Манчестър Сити. Аз съм играч на Сити и съм невероятно щастлив там“, каза нападателят.

Холанд се присъедини към Манчестър Сити през 2022 г., когато подписа петгодишен договор. В края на 2024 г. той продължи договора си с клуба за още девет години и половина.

„Направих доста добър избор“

На въпрос дали делото може да повлияе на бъдещето му в клуба, норвежецът заяви, че е направил правилен избор с преминаването си в Манчестър. Той посочи спечелените трофеи и развитието си като футболист и извън терена.

„Мога да кажа, че направих доста добър избор, като се присъединих към Сити през 2022 г. Погледнете трофеите, които спечелих, и как се развих – както на терена, така и извън него“, заяви Холанд.

Той добави, че представянето на Манчестър Сити във Висшата лига не е особено добро, но отборът ще се опита да промени това в предстоящия мач срещу Фулъм.

Разследваният период по случая обхваща девет години между 2009 и 2018 г. Констатациите на комисията включват нарушения, свързани със скриването на финансиране на стойност над 830 милиона британски лири. Холанд подчерта, че този период предхожда присъединяването му към Манчестър Сити.