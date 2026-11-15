България избира нов селекционер: един кандидат се очертава като фаворит

Диего Мартинес е основният фаворит за нов селекционер на България, съобщава Sportal.bg. Очаква се испанският специалист да поеме националния отбор от началото на 2027 година, като резервният вариант е треньор от Централна Европа.

Атанас Рибарски ще води България за последен път в гостуването срещу Естония в Талин на 16 ноември. Той пое временно представителния тим след оставката на Александър Димитров. След двубоя националният отбор няма други ангажименти до края на годината.

Опитът на Диего Мартинес

45-годишният Мартинес е работил в няколко клуба от Ла Лига. Последният му отбор е Лас Палмас, който той води до преди година. В треньорската му кариера са още гръцкият Олимпиакос, Еспаньол, Гранада и Осасуна.

Испанецът е бил част и от школата на Севиля, където е работил с няколко формации. Освен това е заемал поста селекционер на областта Галисия.

Последен мач за годината

България вече няма възможност да продължи в по-горна лига и ще остане в Лига C на турнира. Според програмата на УЕФА двубоят с Естония е последният за националния тим през 2026 година, след което ще започне процесът по назначаването на новия селекционер.