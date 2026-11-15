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От тишината на родния град до върха на света: невероятният път на Унай Симон
  Тема: Известни личности

От тишината на родния град до върха на света: невероятният път на Унай Симон

15 Ноември, 2026 19:33 517 0

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Испанецът спечели трофея „Яшин“ след 351 точки в гласуването за „Златната топка“. Пътят му до наградата започва почти случайно, след като Атлетик губи Кепа Арисабалага

От тишината на родния град до върха на света: невероятният път на Унай Симон - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Когато Унай Симон получи трофея „Яшин“, вниманието беше насочено към него. Испанският вратар обаче отново насочи разговора към хората около себе си. Така се вписва в историята на кариерата му – далеч от шума, но все по-близо до най-голямото признание.

Симон спечели наградата за най-добър вратар в света с 351 точки в гласуването за „Златната топка“. Давид Рая остана втори със 128 точки по-малко, а Тибо Куртоа завърши трети. Две години по-рано Симон беше втори след Емилиано Мартинес с 213 точки, докато през миналата година дори не попадна сред десетимата номинирани.

Титуляр почти по случайност

Унай Симон е роден във Витория през 1997 г. и израства в Мургиа – село, в което като дете помага на баба си и дядо си да пълнят тубите си от цистерна за вода. През 2011 г., на 14 години, той се присъединява към академията на Атлетик.

Пътят му до титулярното място в първия отбор не е планиран. През 2018 г. Атлетик продава Кепа Арисабалага на Челси. Симон по това време е млад вратар, минал през Баскония и Атлетик Билбао, а междувременно е изпратен под наем в Елче.

След само 20 дни той се връща в Билбао. Причините са контузията на втория вратар Иаго Ерин и отказът на Алехандро Ремиро да поднови договора си. Мнозина очакват Симон да бъде временно решение. Той обаче използва възможността и превръща позицията в своя.

От съмненията до върха

Година по-късно Симон става европейски шампион с Испания до 21 години. Треньор на отбора е Луис де ла Фуенте, който по-късно продължава да му гласува доверие и в мъжкия национален тим.

Играта на вратаря също се променя. Луис Енрике вижда, че Симон може да участва активно в разиграването с крака, и му дава време да развие тази страна от представянето си. Самият вратар описва процеса като съчетание от анализ, тренировки и смелост.

Съмненията обаче не изчезват напълно. По време на последното издание на Лигата на нациите дори Де ла Фуенте признава, че Симон дълго време е бил третиран несправедливо. Треньорът въпреки това продължава да го избира.

Изборът да остане в Атлетик

През 2024 г. Симон подписва договор с Атлетик до 2029 г. без освобождаваща клауза. Той заявява, че иска да стане най-добрият вратар в света като част от баския клуб.

„Дължа живота, който имам, на Атлетик“, казва Симон. Политиката на клуба да разчита на играчи с баски произход означава, че участието в Шампионската лига не е гарантирано всяка година, а пътят към индивидуални отличия е по-труден. Въпреки това именно с Атлетик той стига до първия си трофей „Яшин“.

Симон описва себе си като срамежлив с хората, които не познава, и предпочита да „стои далеч от шума и суетата“. Той вече няма профили в социалните мрежи, след като започва да позволява на коментарите да определят настроението му – от лошо при отрицателните оценки до отлично при положителните.

При едно от последните си посещения в Мургиа той пристига с автомобила, който кара от осем години, събира децата от селото и ги води да играят футбол. Това е същият подход, с който приема и най-голямата си лична награда – без да я превръща само в своя история.

Източници: bbc.com


Испания
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