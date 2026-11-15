Новини
Спорт »
Тенис »
Свитолина проговори за скандала със Сабаленка: „Всички изопачават нещата“

Свитолина проговори за скандала със Сабаленка: „Всички изопачават нещата“

15 Ноември, 2026 19:00 986 1

  • елина свитолина-
  • арина сабаленка-
  • финален турнир на wta-
  • тенис-
  • украйна

Украинката коментира реакциите около нецензурната реплика на беларуската тенисистка и призова случилото се да не бъде изкривявано в социалните мрежи

Свитолина проговори за скандала със Сабаленка: „Всички изопачават нещата“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Елина Свитолина призова за уважение към мачовете ѝ с Арина Сабаленка, след като епизод от срещата им на Финалния турнир на WTA предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Украинската тенисистка заяви, че е видяла част от обсъжданията, но предупреди, че случилото се често се представя изкривено.

„Понякога в социалните мрежи всичко се изкривява. Надявам се към нашите мачове да се отнасят с уважение“, каза Свитолина.

Тя посочи, че по трибуните на мачовете ѝ има много украински привърженици, които идват да я подкрепят. Сабаленка също има свои фенове, а това влияе на атмосферата в различните турнири.

„С Арина сме играли много пъти и тя винаги има свои привърженици, както и аз. Във всяка страна и на всеки турнир мачовете ни преминават по различен начин“, заяви Свитолина.

Победа с 6:3, 3:6, 6:1

Коментарът ѝ дойде след мача от третия кръг на груповата фаза, в който Свитолина победи Сабаленка с 6:3, 3:6, 6:1. Успехът изпрати украинката на полуфиналите, а беларуската тенисистка приключи участието си в турнира.

По време на срещата Сабаленка произнесе нецензурна фраза на руски език. Видеозаписът бързо беше разпространен онлайн, а потребители се опитаха да установят по движението на устните ѝ към кого са били насочени думите. Част от тях предположиха, че са били адресирани към Свитолина или към украинските зрители.

След загубата Сабаленка отказа следмачовата пресконференция. По-късно тя обясни, че емоционалната ѝ реакция е била предизвикана от зрители, които шумно са се радвали на грешките ѝ, а не от действия на украинската ѝ съперничка.

Свитолина допълни, че и в предишни мачове е срещала неприятни коментари, свързани с войната в Украйна. Тя не отправи директно обвинение към Сабаленка, а подчерта необходимостта двубоите между двете да бъдат възприемани с уважение към състезателките и публиката.

Източници: obozrevatel.com


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове