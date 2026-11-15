Свитолина проговори за скандала със Сабаленка: „Всички изопачават нещата“

Елина Свитолина призова за уважение към мачовете ѝ с Арина Сабаленка, след като епизод от срещата им на Финалния турнир на WTA предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Украинската тенисистка заяви, че е видяла част от обсъжданията, но предупреди, че случилото се често се представя изкривено.

„Понякога в социалните мрежи всичко се изкривява. Надявам се към нашите мачове да се отнасят с уважение“, каза Свитолина.

Тя посочи, че по трибуните на мачовете ѝ има много украински привърженици, които идват да я подкрепят. Сабаленка също има свои фенове, а това влияе на атмосферата в различните турнири.

Победа с 6:3, 3:6, 6:1

„С Арина сме играли много пъти и тя винаги има свои привърженици, както и аз. Във всяка страна и на всеки турнир мачовете ни преминават по различен начин“, заяви Свитолина.

Коментарът ѝ дойде след мача от третия кръг на груповата фаза, в който Свитолина победи Сабаленка с 6:3, 3:6, 6:1. Успехът изпрати украинката на полуфиналите, а беларуската тенисистка приключи участието си в турнира.

По време на срещата Сабаленка произнесе нецензурна фраза на руски език. Видеозаписът бързо беше разпространен онлайн, а потребители се опитаха да установят по движението на устните ѝ към кого са били насочени думите. Част от тях предположиха, че са били адресирани към Свитолина или към украинските зрители.

След загубата Сабаленка отказа следмачовата пресконференция. По-късно тя обясни, че емоционалната ѝ реакция е била предизвикана от зрители, които шумно са се радвали на грешките ѝ, а не от действия на украинската ѝ съперничка.

Свитолина допълни, че и в предишни мачове е срещала неприятни коментари, свързани с войната в Украйна. Тя не отправи директно обвинение към Сабаленка, а подчерта необходимостта двубоите между двете да бъдат възприемани с уважение към състезателките и публиката.

Източници: obozrevatel.com