Новини
Спорт »
Световен футбол »
Естония няма кадрови проблеми преди сблъсъка с България

Естония няма кадрови проблеми преди сблъсъка с България

15 Ноември, 2026 19:37 475 0

  • естония-
  • българия-
  • лига на нациите-
  • маркус поом

Маркус Поом се завръща в състава, а домакините очакват над 8000 зрители на „А. Льо Кок Арена“. Срещата е последна за двата отбора в Лигата на нациите

Естония няма кадрови проблеми преди сблъсъка с България - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Естония няма контузени и болни футболисти преди последния си мач в група C/1 на Лигата на нациите срещу България. Това стана ясно след тренировката на домакините на стадион „А. Льо Кок Арена“ в Талин.

Срещата е в понеделник, 16 ноември, от 19:00 часа българско време. Естонците са втори в групата с 9 точки и могат да завършат на първо място, ако Исландия загуби от Люксембург. България е трета с 4 точки и може най-много да запази позицията си.

Поом отново е с отбора

Халфът Маркус Поом се присъедини към лагера на Естония, след като пропусна предишния мач срещу Люксембург заради раждането на детето си. Той пристигна вечерта преди тренировката и за първи път се включи в заниманието на тима.

Все още не е ясно дали Поом ще започне като титуляр и колко време ще играе срещу България. „Той се завърна и няма никакви притеснения за останалите, които биха накарали някой да пропусне мача. Отборът би трябвало да е пълен от здравословна гледна точка“, заяви представител на Естонската футболна федерация.

Очакват над 8000 зрители

Селекционерът Юрген Хен заяви, че Естония няма да променя стила си на игра и ще се опита да завърши участието си в турнира с победа над България.

Интересът към двубоя в Талин е сериозен. До неделя сутринта са продадени 6400 билета, а домакините очакват на стадиона да присъстват над 8000 зрители.


Естония
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове