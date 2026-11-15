Естония няма кадрови проблеми преди сблъсъка с България

Естония няма контузени и болни футболисти преди последния си мач в група C/1 на Лигата на нациите срещу България. Това стана ясно след тренировката на домакините на стадион „А. Льо Кок Арена“ в Талин.

Срещата е в понеделник, 16 ноември, от 19:00 часа българско време. Естонците са втори в групата с 9 точки и могат да завършат на първо място, ако Исландия загуби от Люксембург. България е трета с 4 точки и може най-много да запази позицията си.

Поом отново е с отбора

Халфът Маркус Поом се присъедини към лагера на Естония, след като пропусна предишния мач срещу Люксембург заради раждането на детето си. Той пристигна вечерта преди тренировката и за първи път се включи в заниманието на тима.

Все още не е ясно дали Поом ще започне като титуляр и колко време ще играе срещу България. „Той се завърна и няма никакви притеснения за останалите, които биха накарали някой да пропусне мача. Отборът би трябвало да е пълен от здравословна гледна точка“, заяви представител на Естонската футболна федерация.

Очакват над 8000 зрители

Селекционерът Юрген Хен заяви, че Естония няма да променя стила си на игра и ще се опита да завърши участието си в турнира с победа над България.

Интересът към двубоя в Талин е сериозен. До неделя сутринта са продадени 6400 билета, а домакините очакват на стадиона да присъстват над 8000 зрители.