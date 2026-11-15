Треньорът на Севиля скочи на Реал и Барселона: Правят Ла Лига скучна

Треньорът на Севиля Луис Гарсия Пласа заяви, че Реал Мадрид и Барселона са достигнали ниво на превъзходство, което намалява интригата в Ла Лига. Според него водещите клубове са се откъснали прекалено много от останалите отбори, а разликата в точките и резултатите прави шампионата предвидим.

„Те правят Ла Лига скучна“, каза Гарсия Пласа пред Marca, като включи в групата на водещите отбори и Атлетико Мадрид. Треньорът прогнозира, че Реал Мадрид, Барселона и Атлетико могат да се насочат към границата от 90 точки, ако запазят досегашното си темпо.

Голямата разлика в горната част

Гарсия Пласа определи Реал Мадрид и Барселона като отбори с „абсолютно превъзходство“ в испанското първенство. По думите му Атлетико Мадрид е малко по-назад, но остава значително по-силен от четвъртия в класирането.

След водещата тройка той постави Реал Бетис, Виляреал, Атлетик Билбао и Реал Сосиедад. Според треньора на Севиля останалите клубове са на по-ниско ниво, което създава голяма пропаст между лидерите и останалата част от Ла Лига.

Въпреки критиките към разпределението на силите Гарсия Пласа заяви, че Севиля трябва да продължи да работи, за да завърши възможно най-високо. Той очаква оспорвана битка между отборите със сходни възможности и се надява тимът му да се включи в борбата за европейските клубни турнири.

Севиля има проблеми със състава

„Надяваме се да участваме в европейските турнири, защото това е резултатът от доброто представяне“, заяви Гарсия Пласа.

Треньорът призна, че клубът е изпитвал сериозен недостиг на футболисти при изграждането на състава през лятото. Въпреки това Севиля е постигнала добри резултати, което според него показва, че отборът се движи в правилната посока.

„Ние сме един от най-големите клубове в Испания, без съмнение, но отборът все още не е достигнал необходимото ниво и трябва да дадем всичко от себе си“, каза той.

Гарсия Пласа иска Севиля да бъде по-стабилна, след като през миналия сезон е преминала през битка за оставане в елита. Сега целта е тимът да се изкачи в класирането и да запази възможността за участие в европейските турнири.

Малага остава последна

В оценката си за долната част на таблицата Гарсия Пласа посочи Малага като единствения отбор, който в момента се откъсва от останалите в негативен план. Тимът е последен с 5 точки, но треньорът на Севиля предупреди, че не бива да бъде отписван.

Според него треньорът и футболистите на Малага все още могат да променят ситуацията. Гарсия Пласа подчерта, че класирането в средата на таблицата е изключително изравнено и една победа може да придвижи значително всеки отбор.

Източници: goal.com