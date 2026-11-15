Голяма изненада в Гърция: Везенков и Олимпиакос паднаха с 22 точки

Арис нанесе първа загуба на европейския шампион Олимпиакос в гръцкия шампионат, побеждавайки Александър Везенков и съотборниците му със 100:78 (23:23, 24:20, 29:16, 24:19) като домакин в двубой от седмия кръг, предаде БТА.

Така след шест поредни победи Олимпиакос претърпя поражение, докато Арис продължава със същия актив 6-1, какъвто е и балансът на Панатинайкос. Лидер в Гърция със седем поредни успеха е тимът на ПАОК.

Везенков бе титуляр за гостите от Пирея и завърши с 19 точки, 7 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 35 минути на терена.

Двата състава изиграха равностойно първо полувреме в Солун, завършило при преднина от 4 точки за домакините - 47:43. По-добра трета част осигури аванс от 76:49 за Арис след 30 минути игра, а в оставащото време солунският отбор увеличи преднината си до 22 точки.

Домакините демонстрираха страхотна стрелба от далечна дистанция, реализирайки 14 тройки от 29 опита срещу само 4 тройки за играчите на Олимпиакос от 18 опита. Гостите направиха и почти двойно повече грешки - 18 срещу 10 за баскетболистите на Арис.

Най-резултатен за Арис бе Мат Морган с 21 точки, докато за Олимпиакос Еван Фурние се отчете с 29 точки и 3 борби.

За Александър Везенков и компания предстои двубой срещу израелския Макаби Тел Авив на 17 ноември в Евролигата, а три дни по-късно и домакинство срещу испанския Реал Мадрид.