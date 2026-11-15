Роналдиньо отново на терена: легендата се завърна с победа в Италия

Роналдиньо се завърна в професионалния футбол на 46 години и започна като титуляр за Равена при победата с 2:0 над Форли в регионалното дерби от италианската Серия „С“. Бразилската легенда игра едно полувреме с емблематичния номер 10.

Роналдиньо имаше участие в първия гол. В 35-ата минута той поде атаката, която премина през Лоренцо Лонарди и завърши с попадение на Джулио Донати.

На почивката бившият футболист на Барселона, Пари Сен Жермен и Милан беше заменен от Матео Маджо. След смяната си Роналдиньо направи почетна обиколка на стадион „Бруно Бенели“ под аплодисментите на привържениците.

Равена подпечата успеха в 59-ата минута, когато Симоне Раби отбеляза втория гол в мача. След победата тимът заема второ място в група Б на Серия „С“ и изостава с четири точки от лидера Специя.

Първи професионален мач от 2015 г.

За Роналдиньо това беше първи професионален двубой след 2015 г., когато за последно игра с екипа на бразилския Флуминензе. Завръщането му дойде повече от десет години след края на активната му кариера.

Бразилецът е световен шампион от 2002 г., а през 2005 г. спечели „Златната топка“.