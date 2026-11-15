Белгия разби Италия с 4:1 в Лигата на нациите

Белгия победи Италия с 4:1 в Брюксел и се класира за четвъртфиналите на Лигата на нациите. Италия поведе в 11-ата минута чрез Пио Еспозито, но домакините отговориха с четири попадения и приключиха груповата фаза на второ място.

Еспозито се разписа след бърза атака на италианците, но преднината издържа само четири минути. В 15-ата минута Максим де Кайпер възстанови равенството. Белгия направи пълен обрат до края на първото полувреме с голове на Нейтън Нгой в 22-ата минута и Жереми Доку в 26-ата.

Нгой реагира най-бързо след намеса на Джанлуиджи Донарума при удар на Доку, а четири минути по-късно Доку завърши индивидуална атака за 3:1. Така Белгия се прибра на почивката с два гола преднина.

След паузата Италия опита да намали изоставането, но не успя да създаде достатъчно опасни положения. В 80-ата минута Диего Морейра оформи крайния резултат след асистенция на Кевин де Бройне.

Преди срещата Роберто Манчини заяви: „Да бъдем тук с шанс за класиране е повод за гордост, но искаме да спечелим.“ Италия обаче не успя да избегне поражението и остана трета в група A1 с 10 точки. Тимът ще трябва да премине през плейоф за оставане в Лига A.

Белгия завърши с 12 точки и продължава към четвъртфиналите. За домакините това беше втори успех над Италия в групата, след като спечелиха с 2:0 и първия мач в Рим.

Топ осемте отбора в Лига A ще играят четвъртфинали, а жребият за следващата фаза е насрочен за 20 ноември.

Източници: football-italia.net, uefa.com