Англия победи Испания с 3:2 и спечели групата в Лигата на нациите

Англия победи Испания с 3:2 в Мадрид и спечели първото място в група A3 на Лигата на нациите. Отборът на Томас Тухел поведе с три гола, остана с човек по-малко в 63-ата минута, но удържа натиска на домакините до края.

Двубоят се игра на стадион „Рияд Еър Метрополитано“ и беше последният, шести мач за двата състава в груповата фаза. Англия и Испания завършиха с по 15 точки, но англичаните излязоха начело заради по-добрата голова разлика.

Кейн откри резултата, Конса и Уайт увеличиха аванса

Англия получи дузпа в 41-ата минута след нарушение срещу Хари Кейн. Капитанът изпълни наказателния удар и в 45-ата минута изпрати топката в долния десен ъгъл на вратата на Унай Симон.

След почивката гостите нанесоха два бързи удара. Езри Конса засече с глава центриране на Деклан Райс и направи резултата 2:0 в 53-ата минута. Четири минути по-късно Бен Уайт отбеляза третия гол след подаване на Джуд Белингам.

Белингам беше сред най-активните футболисти на Англия и записа асистенция за попадението на Уайт. Преди двубоя Тухел определи Испания като „майстор на притежанието“ и заяви: „Имаме план и амбиция да ги победим, но в момента те са страхотен отбор.“

Испания се върна в мача, но не стигна до равенство

Англия остана с десет души в 63-ата минута, когато Елиът Андерсън получи червен картон. Същото нарушение доведе и до дузпа за Испания, която Микел Оярсабал реализира две минути по-късно.

Нико Уилямс намали изоставането до 2:3 в 75-ата минута. Испания запази по-голямата част от владението на топката, но не успя да стигне до трети гол срещу намаления състав на Англия.

Така Англия завърши групата с пет победи и една загуба. Испания също записа пет успеха, но поражението в директния мач я остави на второ място. В първата среща между двата отбора през сезона испанците спечелиха с 3:2 на „Уембли“.

Първото място дава на Англия по-благоприятна позиция в следващата фаза на турнира, включително домакинство във втория мач от четвъртфиналния плейоф.

Източници: tntsports.co.uk, as.com