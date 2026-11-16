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Мира Андреева победи Свитолина и спечели WTA Finals

Мира Андреева победи Свитолина и спечели WTA Finals

16 Ноември, 2026 05:31 665 8

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Неутралната състезателка се наложи с 7:5, 6:3 във финала в Индиън Уелс и завърши турнира без загубен сет

Мира Андреева победи Свитолина и спечели WTA Finals - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мира Андреева спечели WTA Finals след победа с 7:5, 6:3 над украинката Елина Свитолина във финала в Индиън Уелс. Мачът продължи 1 час и 48 минути, а неутралната състезателка приключи първото си участие в заключителния турнир на сезона без загубен сет.

19-годишната Андреева, поставена под номер 3, стигна до титлата с пет победи в пет мача. Свитолина беше шеста поставена. Турнирът се проведе на твърди кортове в Индиън Уелс, Калифорния, с общ награден фонд от 10 милиона долара.

Андреева издържа в решаващите моменти

Финалът беше значително по-оспорван от първата среща между двете тенисистки в груповата фаза, когато Андреева спечели с 6:4, 6:0. В решаващия мач тя взе пет от последните шест гейма и затвори двубоя във втория си мачбол, след като Свитолина изпрати лесен удар от въздуха в мрежата.

„Бях готова да имам мехури, крампи и всичко възможно, но нямаше да загубя този мач“, каза Андреева след финала. Тя определи успеха като „невероятен“ и заяви, че бойният дух ѝ е помогнал да бъде по-смела в ключовите точки.

Втори финал за Свитолина

За Свитолина това беше първи финал на WTA Finals от 2019 г. Украинката спечели турнира през 2018 г., а пет години по-късно отново стигна до мача за титлата. След загубата тя заяви: „Дадох всичко от себе си, а тя игра невероятно.“ Свитолина получи 1,5 милиона долара за представянето си в Индиън Уелс.

Андреева заслужи 3,37 милиона долара и се изкачи до второто място в световната ранглиста. Тя стана 11-ата тенисистка, печелила WTA Finals без загубен сет. След церемонията Андреева поздрави Свитолина за сезона и подчерта, че завръщането ѝ като майка и достигането до финала са особено постижение.

Източници: skysports.com, washingtonpost.com, as.com


САЩ
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