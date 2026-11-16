България търси изход от кризата срещу Естония в Талин

Българският национален отбор по футбол гостува на Естония в последния си мач от група C/4 на Лигата на нациите. Двубоят на стадион „А. Ле Кок Арена“ в Талин започва в 19:00 часа.

След тежката загуба с 0:5 от Исландия България загуби теоретични шансове за първото място и промоция в Лига B. Срещата с Естония обаче не е протоколна. Пред отбора остават три конкретни задачи – да прекъсне серията от тежки резултати, да ограничи щетите върху имиджа на българския футбол и да върне част от самочувствието си преди квалификациите за Евро 2028.

Естония вече си осигури бараж

Домакините са втори в групата с 9 точки и вече си гарантираха участие в бараж за изкачване в Лига B. Исландия е лидер с 11 точки, България има 4, а Люксембург е с 3.

Естонският състав впечатлява с организацията си в защита. Тимът е допуснал само един гол в последните си седем мача, като попадението е било дело на Исландия. В първата среща между двата отбора в турнира България и Естония завършиха 0:0 в Пловдив.

Въпреки че Естония все още няма победа срещу България, домакините влизат в срещата с по-добри резултати и с изграден игрови модел, основан на компактна защита, дисциплина и висока интензивност.

Рибарски очаква промени в защитата

Временният селекционер Атанас Рибарски постави акцент върху работата без топка и необходимостта от по-добър синхрон между отделните линии. България допусна тежки поражения с 2:5 от Грузия, 0:5 от Северна Ирландия, 1:6 от Турция и 0:5 от Исландия.

„Естония умее да се защитава добре, ние трябва да подобрим играта си в защита, за да постигнем целите си“, заяви Рибарски преди двубоя.

Очаква се България да започне с трима централни защитници. Валентин Антов може да се завърне в състава, а сред вариантите е и Росен Божинов. Стефан Велков също е възможност за линията на отбраната. Крайните защитници могат да бъдат сменени след представянето срещу Исландия.

Пред защитата вероятно ще действат Андриан Краев и Илия Груев. В нападение изборът остава ограничен, като Атанас Илиев е единствената номинална опция за централен нападател.

Последен шанс за реакция

България започна турнира с равенство 0:0 срещу Естония и поражение с 1:2 от Люксембург. Александър Димитров беше освободен след първите два мача, а ръководството на Българския футболен съюз назначи Рибарски временно до края на кампанията.

При него националният отбор записа единствената си победа в групата – 2:0 над Люксембург като гост. Последвалото поражение от Исландия обаче увеличи напрежението около състава.

Резултатът в Талин няма да промени съдбата на България в турнира, но може да определи начина, по който отборът ще приключи кампанията. Победа би запазила третото място, докато при успех на Люксембург над Исландия българският тим може да бъде изпреварен.

Източници: bta.bg