Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в понеделник (16 ноември)

Спортът по ТВ в понеделник (16 ноември)

16 Ноември, 2026 06:21 357 0

  • спортът по телевизията-
  • телевизионна програма-
  • естония българия-
  • лига на нациите-
  • atp finals

Естония – България е акцентът в понеделнишката програма, която включва още осем мача от Лигата на нациите, тенис, баскетбол, снукър и голф

Спортът по ТВ в понеделник (16 ноември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Футболът от Лигата на нациите е основният акцент в спортната телевизионна програма за понеделник. Българският национален отбор гостува на Естония от 19:00 часа, а двубоят ще бъде излъчен пряко по MAX One. По същото време са насрочени още две срещи от турнира.

В 17:00 часа по Diema Sport започва Казахстан – Словакия, а по NOVA Sport е двубоят Фарьорски острови – Молдова. От 19:00 часа по Diema Sport 2 ще се излъчва Литва – Лихтенщайн, докато Diema Sport 3 ще предава Исландия – Люксембург.

Вечерните мачове започват в 21:45 часа

В късния пояс програмата предлага четири паралелни срещи. Швейцария – Шотландия е по Diema Sport, Гърция – Сърбия е по Diema Sport 2, Германия – Нидерландия е по Diema Sport 3, а Северна Македония – Словения може да се гледа по NOVA Sport.

  • 17:00 часа: Казахстан – Словакия, Diema Sport;
  • 17:00 часа: Фарьорски острови – Молдова, NOVA Sport;
  • 19:00 часа: Естония – България, MAX One;
  • 19:00 часа: Литва – Лихтенщайн, Diema Sport 2;
  • 19:00 часа: Исландия – Люксембург, Diema Sport 3;
  • 21:45 часа: Швейцария – Шотландия, Diema Sport;
  • 21:45 часа: Гърция – Сърбия, Diema Sport 2;
  • 21:45 часа: Германия – Нидерландия, Diema Sport 3;
  • 21:45 часа: Северна Македония – Словения, NOVA Sport.

Програмата е публикувана от Gol и съвпада с данните в телевизионния справочник за каналите и началните часове.

Тенис, баскетбол и моторни спортове

Тенисът от ATP Finals в Торино заема значителна част от програмата на MAX Sport 1. Срещи от турнира са планирани за 12:30, 15:00 и 21:30 часа. По същия канал има още обзор на 11-ия кръг в Евролигата и обзор на състезанието за Голямата награда на Катар в Moto GP.

MAX Sport 2 предлага баскетбол от Евролигата, волейболни предавания и късна програма с мач от НХЛ. По MAX Sport 3 са включени излъчвания и повторения от сериите NASCAR, както и голф. MAX Sport 4 излъчва спортното предаване „Пред стадиона“, мач от Ла Лига 2 и повторение на двубой от испанското първенство.

По Eurosport 1 зрителите могат да гледат фигурно пързаляне от Гран при в САЩ. Eurosport 2 предлага финала на снукър турнира „Северна Ирландия оупън“, голф от PGA Tour и втория манш на слалома за мъже от Световната купа по алпийски ски. В програмата на Ринг са включени предавания за екстремни спортове и бойни вечери.

Източници: gol.bg, tv-programata.com


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове