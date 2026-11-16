Спортът по ТВ в понеделник (16 ноември)

Футболът от Лигата на нациите е основният акцент в спортната телевизионна програма за понеделник. Българският национален отбор гостува на Естония от 19:00 часа, а двубоят ще бъде излъчен пряко по MAX One. По същото време са насрочени още две срещи от турнира.

В 17:00 часа по Diema Sport започва Казахстан – Словакия, а по NOVA Sport е двубоят Фарьорски острови – Молдова. От 19:00 часа по Diema Sport 2 ще се излъчва Литва – Лихтенщайн, докато Diema Sport 3 ще предава Исландия – Люксембург.

Вечерните мачове започват в 21:45 часа

В късния пояс програмата предлага четири паралелни срещи. Швейцария – Шотландия е по Diema Sport, Гърция – Сърбия е по Diema Sport 2, Германия – Нидерландия е по Diema Sport 3, а Северна Македония – Словения може да се гледа по NOVA Sport.

17:00 часа: Казахстан – Словакия, Diema Sport;

Казахстан – Словакия, Diema Sport; 17:00 часа: Фарьорски острови – Молдова, NOVA Sport;

Фарьорски острови – Молдова, NOVA Sport; 19:00 часа: Естония – България, MAX One;

Естония – България, MAX One; 19:00 часа: Литва – Лихтенщайн, Diema Sport 2;

Литва – Лихтенщайн, Diema Sport 2; 19:00 часа: Исландия – Люксембург, Diema Sport 3;

Исландия – Люксембург, Diema Sport 3; 21:45 часа: Швейцария – Шотландия, Diema Sport;

Швейцария – Шотландия, Diema Sport; 21:45 часа: Гърция – Сърбия, Diema Sport 2;

Гърция – Сърбия, Diema Sport 2; 21:45 часа: Германия – Нидерландия, Diema Sport 3;

Германия – Нидерландия, Diema Sport 3; 21:45 часа: Северна Македония – Словения, NOVA Sport.

Програмата е публикувана от Gol и съвпада с данните в телевизионния справочник за каналите и началните часове.

Тенис, баскетбол и моторни спортове

Тенисът от ATP Finals в Торино заема значителна част от програмата на MAX Sport 1. Срещи от турнира са планирани за 12:30, 15:00 и 21:30 часа. По същия канал има още обзор на 11-ия кръг в Евролигата и обзор на състезанието за Голямата награда на Катар в Moto GP.

MAX Sport 2 предлага баскетбол от Евролигата, волейболни предавания и късна програма с мач от НХЛ. По MAX Sport 3 са включени излъчвания и повторения от сериите NASCAR, както и голф. MAX Sport 4 излъчва спортното предаване „Пред стадиона“, мач от Ла Лига 2 и повторение на двубой от испанското първенство.

По Eurosport 1 зрителите могат да гледат фигурно пързаляне от Гран при в САЩ. Eurosport 2 предлага финала на снукър турнира „Северна Ирландия оупън“, голф от PGA Tour и втория манш на слалома за мъже от Световната купа по алпийски ски. В програмата на Ринг са включени предавания за екстремни спортове и бойни вечери.

Източници: gol.bg, tv-programata.com