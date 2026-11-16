Де ла Фуенте: Горд съм с играчите въпреки загубата

Луис де ла Фуенте изрази гордост от испанския национален отбор след загубата с 2:3 от Англия в последния кръг от груповата фаза на Лигата на нациите на УЕФА. Селекционерът благодари на играчите за представянето им и подчерта постигнатото от отбора.

„Имам само думи на гордост и благодарност към играчите и искам да подчертая постигнатото от нас до момента“, заяви Де ла Фуенте пред телевизия. Той призова следващите поколения в националния отбор да продължат да работят и да дават най-доброто от себе си.

Испания успя да се върне в мача, но не стигна до равенство. Де ла Фуенте посочи началото на двубоя като решаващ момент за развоя на срещата.

„Трябва да знаем как да печелим, но и как да приемаме поражението. Съперникът доминираше в началото и наложи своя характер; макар че създадохме положения за гол, изоставането с три попадения ни се отрази сериозно“, каза треньорът.

Селекционерът допълни, че футболистите са дали всичко от себе си. Той определи като жалко това, че отборът не е успял да стигне поне до равенство, но отново заяви, че е горд от състава.

Де ла Фуенте съобщи и за състоянието на трима футболисти. Марк Пубил има проблем с глезена, Пау Кубарси изпитва мускулен дискомфорт, а Мартин Субименди е с физически оплаквания.

„Играчите дадоха всичко от себе си. Жалко е, че не успяхме да стигнем поне до равенство, но – повтарям – горд съм с тази чудесна група футболисти“, заяви Луис де ла Фуенте.