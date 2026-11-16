Кукурея: Моуриньо е различен от представата на хората

Жозе Моуриньо е различен от публичния образ, който повечето хора имат за него, заяви защитникът на Реал Мадрид и националния отбор на Испания Марк Кукурея. Футболистът говори пред Marca за отношенията между португалския треньор и играчите в съблекалнята.

„Истинският Жозе Моуриньо няма нищо общо с това, което мислят за него повечето хора“, каза Кукурея. По думите му треньорът е близък с футболистите, обича постоянната комуникация и често се шегува в съблекалнята.

Испанският защитник подчерта, че добрият контакт между Моуриньо и играчите не променя ролята му като старши треньор. Футболистите продължават да се отнасят към него с максимално уважение и изпълняват стриктно тактическите му указания.

Моуриньо се завърна начело на Реал Мадрид през юни 2026 година. Това е вторият му период в клуба след престоя между 2010 и 2013 година.

Кукурея също се присъедини към Реал през юни, след като премина от Челси. Договорът му с испанския клуб е до лятото на 2032 година. Още в началото на сезона Моуриньо показа, че разчита на него. В своя пресконференция през август треньорът обяви, че Кукурея ще започне като титуляр в мач от третия кръг на Ла Лига.

След 12 кръга в испанското първенство Реал Мадрид заема второто място в класирането. Отборът изостава с три точки от лидера Барселона.

Кукурея вече е описвал Моуриньо и като човек, който постоянно поддържа добро настроение в тима. В интервю през септември защитникът заяви, че португалецът го е изненадал с близостта си и че се надява двамата да имат успешен период в Реал Мадрид.