Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кукурея: Моуриньо е различен от представата на хората

Кукурея: Моуриньо е различен от представата на хората

16 Ноември, 2026 07:22 749 1

  • марк кукурея-
  • жозе моуриньо-
  • реал мадрид-
  • ла лига-
  • испански футбол

Защитникът на Реал Мадрид описа португалския треньор като близък до футболистите и често шегуващ се в съблекалнята

Кукурея: Моуриньо е различен от представата на хората - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Жозе Моуриньо е различен от публичния образ, който повечето хора имат за него, заяви защитникът на Реал Мадрид и националния отбор на Испания Марк Кукурея. Футболистът говори пред Marca за отношенията между португалския треньор и играчите в съблекалнята.

„Истинският Жозе Моуриньо няма нищо общо с това, което мислят за него повечето хора“, каза Кукурея. По думите му треньорът е близък с футболистите, обича постоянната комуникация и често се шегува в съблекалнята.

Испанският защитник подчерта, че добрият контакт между Моуриньо и играчите не променя ролята му като старши треньор. Футболистите продължават да се отнасят към него с максимално уважение и изпълняват стриктно тактическите му указания.

Моуриньо се завърна начело на Реал Мадрид през юни 2026 година. Това е вторият му период в клуба след престоя между 2010 и 2013 година.

Кукурея също се присъедини към Реал през юни, след като премина от Челси. Договорът му с испанския клуб е до лятото на 2032 година. Още в началото на сезона Моуриньо показа, че разчита на него. В своя пресконференция през август треньорът обяви, че Кукурея ще започне като титуляр в мач от третия кръг на Ла Лига.

След 12 кръга в испанското първенство Реал Мадрид заема второто място в класирането. Отборът изостава с три точки от лидера Барселона.

Кукурея вече е описвал Моуриньо и като човек, който постоянно поддържа добро настроение в тима. В интервю през септември защитникът заяви, че португалецът го е изненадал с близостта си и че се надява двамата да имат успешен период в Реал Мадрид.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове