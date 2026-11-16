Уейн Рууни разказа как е променил живота си

Уейн Рууни разказа как е променил начина си на живот през последните месеци. Бившият нападател на Манчестър Юнайтед и националния отбор на Англия заяви, че не е пил алкохол от шест месеца, свалил е килограми и отново е започнал да тренира редовно.

Рууни свързва промяната не само с външния си вид, но и с психическото си състояние. „Не пия вече шест месеца и съпругата ми Колийн е истински щастлива“, казва той. По думите му отношенията в брака им са се подобрили, а двамата се чувстват по-добре.

Бившият футболист допълва, че съпругата му е забелязала промяната във външността му. Той обаче поставя акцент и върху ефекта върху настроението си: „Мисля, че в момента наистина съм в страхотно, щастливо състояние.“

Рууни казва, че отказът от алкохола е повлиял положително и върху хранителните му навици. Той твърди, че в момента се храни по-здравословно от всякога и отново изгражда редовен ритъм на тренировки.

„Всичко е свързано“, обяснява бившият нападател, като посочва, че дори свалянето на малко килограми се отразява на кожата и общото му състояние. Според него трезвеността също има положителен ефект върху здравето.