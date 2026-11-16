Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
Спорт »
Бг футбол »
България гостува на Естония след тежката загуба от Исландия

България гостува на Естония след тежката загуба от Исландия

16 Ноември, 2026 08:13 484 5

  • български национален отбор-
  • естония-
  • лига на нациите-
  • атанас рибарски-
  • футбол

Националният отбор ще изиграе последния си мач в Лигата на нациите. Атанас Рибарски ще води България за последен път като временен селекционер

България гостува на Естония след тежката загуба от Исландия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

България гостува на Естония в последния си мач от група C4 на Лигата на нациите. Двубоят е на стадион „Лилекюла“ в Талин и започва в 19:00 часа българско време.

Националният отбор ще търси реакция след тежкото поражение с 0:5 от Исландия в предишния кръг. Загубата прекъсна добрите впечатления от успеха с 2:0 над Люксембург и остави България на третото място в групата с 4 точки. Отборът ще остане в Лига C, докато първите две позиции вече са недостижими.

Исландия е лидер с 11 точки, а Естония има 9. При победа над България и загуба на Исландия от Люксембург естонците ще завършат на първо място и ще получат директна промоция в Лига B. При всички други варианти Исландия ще запази лидерската позиция, а Естония ще остане в битката за промоционален плейоф.

Първият мач между България и Естония завърши 0:0. В исторически план българският отбор също няма загуба срещу този съперник - има една победа и две равенства в три срещи. Статистиката обаче не помага на националите да избегнат натиска след петте допуснати гола срещу Исландия.

Срещата в Талин ще бъде последна за Атанас Рибарски като временен селекционер на България. Преди двубоя той заяви, че очаква добре организиран съперник.

„Очаквам опонент, който умее да се защитава добре, да получава малко голове, но и умее да създава голови положения, насища противниковото наказателно поле“, каза Рибарски.

Той посочи, че българският отбор трябва да подобри представянето си в защита и да работи последователно за интегрирането на нови играчи. „Със сигурност нашият национален отбор не се намира в състоянието, в което трябва да бъде“, каза временният селекционер.

Мачът ще бъде ръководен от сръбска съдийска бригада. Главен рефер е Ненад Минакович, а негови помощници са Никола Борович и Бошко Божович. Четвърти съдия е Новак Симович. Системата за видеопомощ ще бъде обслужвана от Момчило Маркович и Павле Томич.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове