България гостува на Естония след тежката загуба от Исландия

България гостува на Естония в последния си мач от група C4 на Лигата на нациите. Двубоят е на стадион „Лилекюла“ в Талин и започва в 19:00 часа българско време.

Националният отбор ще търси реакция след тежкото поражение с 0:5 от Исландия в предишния кръг. Загубата прекъсна добрите впечатления от успеха с 2:0 над Люксембург и остави България на третото място в групата с 4 точки. Отборът ще остане в Лига C, докато първите две позиции вече са недостижими.

Исландия е лидер с 11 точки, а Естония има 9. При победа над България и загуба на Исландия от Люксембург естонците ще завършат на първо място и ще получат директна промоция в Лига B. При всички други варианти Исландия ще запази лидерската позиция, а Естония ще остане в битката за промоционален плейоф.

Първият мач между България и Естония завърши 0:0. В исторически план българският отбор също няма загуба срещу този съперник - има една победа и две равенства в три срещи. Статистиката обаче не помага на националите да избегнат натиска след петте допуснати гола срещу Исландия.

Срещата в Талин ще бъде последна за Атанас Рибарски като временен селекционер на България. Преди двубоя той заяви, че очаква добре организиран съперник.

„Очаквам опонент, който умее да се защитава добре, да получава малко голове, но и умее да създава голови положения, насища противниковото наказателно поле“, каза Рибарски.

Той посочи, че българският отбор трябва да подобри представянето си в защита и да работи последователно за интегрирането на нови играчи. „Със сигурност нашият национален отбор не се намира в състоянието, в което трябва да бъде“, каза временният селекционер.

Мачът ще бъде ръководен от сръбска съдийска бригада. Главен рефер е Ненад Минакович, а негови помощници са Никола Борович и Бошко Божович. Четвърти съдия е Новак Симович. Системата за видеопомощ ще бъде обслужвана от Момчило Маркович и Павле Томич.