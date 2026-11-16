Девет мача и едно продължение в НБА

Девет мача от редовния сезон в НБА се изиграха през изминалата нощ. Най-убедителният успех беше за Бостън Селтикс, който разгроми Далас Маверикс със 131:94.

Лос Анджелис Лейкърс се наложи над Финикс Сънс със 131:123. Филаделфия Севънтисикстърс победи Индиана Пейсърс със 131:124, а Лос Анджелис Клипърс се справи с Шарлът Хорнетс – 113:105.

Сан Антонио Спърс спечели гостуването си на Юта Джаз със 110:102. В друг двубой от Западната конференция Оклахома Сити Тъндър се наложи над Сакраменто Кингс със 125:103.

Ню Йорк Никс измъкна победата срещу Торонто Раптърс със 112:108 след продължение. Това беше единственият мач от деветте, който не приключи в редовните 48 минути.

Хюстън Рокетс постигна най-резултатната победа за вечерта, след като се наложи над Вашингтон Уизърдс със 147:119. Срещата завърши с общо 266 отбелязани точки.

Атланта Хоукс приключи програмата с успех над Милуоки Бъкс със 113:106. Така деветте мача предложиха осем победи в редовното време и един двубой с продължение.