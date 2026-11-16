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Арсенал подготвя ход за норвежко крило

Арсенал подготвя ход за норвежко крило

16 Ноември, 2026 10:37 353 0

  • арсенал-
  • антонио нуса-
  • рб лайпциг-
  • трансфери-
  • байерн

Лондонският клуб е наблюдавал Антонио Нуса в последните му три мача за РБ Лайпциг. Германският клуб очаква около 80 милиона евро за 21-годишния футболист

Арсенал подготвя ход за норвежко крило - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Арсенал обмисля трансфер на норвежкото крило Антонио Нуса от РБ Лайпциг през зимния трансферен прозорец. Лондонският клуб вече е осъществил контакт с хора от обкръжението на 21-годишния футболист, съобщава TEAMtalk.

Представители на Арсенал са наблюдавали Нуса в последните три мача на германския отбор. Според информацията футболистът е позитивно настроен към възможността да продължи кариерата си в Лондон, но засега няма данни за постигнато споразумение между клубовете или с играча.

Евентуалните преговори няма да бъдат лесни. Договорът на Нуса с РБ Лайпциг не включва освобождаваща клауза, което означава, че германският клуб ще има решаваща роля при определянето на условията за евентуална продажба.

Очакванията са Лайпциг да поиска около 80 милиона евро за норвежкото крило. При подобна сума Арсенал ще трябва да прецени дали да направи значителна инвестиция още през януари. Интерес към Нуса има и от страна на Байерн.

Нуса е записал 15 мача във всички турнири през сезона. В тях той е отбелязал шест гола и е направил осем асистенции, което го превръща в един от най-резултатните играчи на РБ Лайпциг.

Възможният трансфер зависи от готовността на Арсенал да покрие финансовите изисквания на германския клуб и от развитието на преговорите през зимния прозорец.


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