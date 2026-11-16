Неймар отрече да е целувал бившата на Винисиус

Неймар отрече да е целувал Вирджиния Фонсека, бившата приятелка на крилото на „Реал“ Мадрид Винисиус Жуниор. Нападателят на „Сантос“ реагира на публикации в социалните мрежи, според които двамата са били близки на частно покер парти.

„Този път те преминаха границата“, написа Неймар във Facebook. Той отхвърли информацията за връзка с друг човек и заяви, че вниманието към случая е насочено повече към шума около известните имена, отколкото към реалността. В края на посланието си футболистът поиска да бъде оставен да играе покер на спокойствие.

По-рано изданието Metropoles съобщи, че Неймар и Вирджиния Фонсека са се целунали на частно покер парти, проведено преди Гран При на Бразилия от Формула 1.

Изявлението на Неймар е първата му публична реакция по твърдението. Той не представи допълнителни детайли за партито, но категорично отрече да е имало интимен момент между него и Фонсека.