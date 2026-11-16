Левски следи млад талант от Вихрен

Левски следи 20-годишното ляво крило на Вихрен Сандански Даниел Манолев. Футболистът е привлякъл вниманието на „сините“ с представянето си във Втора лига и с изявите си за националния отбор на България до 19 години.

Манолев има 13 мача за Вихрен през сезона, в които е отбелязал 4 гола и е направил 1 асистенция. Последното му попадение дойде с екипа на България U19 при равенството 1:1 с Латвия в квалификация за Евро 2027. Крилото се разписа в 87-ата минута и помогна на тима да избегне загубата. Според информацията на „Мач Телеграф“,, Левски вече е водил разговори с Вихрен за евентуалното привличане на Манолев. До сделка не се е стигнало, след като тогавашният старши треньор на тима от Сандански Борислав Кьосев е отказал да освободи футболиста.

Манолев е ляво крило с десен крак, профил, който може да даде на треньора Хулио Веласкес допълнителна опция в предни позиции. Интересът към него е свързан и с необходимостта Левски да разполага с повече млади български футболисти заради регламентите в Първа лига.

През следващия сезон възрастовото изискване за младия български футболист, който трябва да започва като титуляр, ще бъде сведено до 21 години. Именно заради правилото Левски си върна през лятото Адриан Райчев от Пиза.

Райчев обаче е получил ограничено игрово време. Той има 19 минути за Левски от началото на сезона и един гол при победата с 6:0 срещу Спартак Варна. Привличането на Манолев би дало на треньорския щаб още една възможност за позицията, особено при отсъствието на контузения Асен Митков.

Манолев не е първият играч на Вихрен, към когото Левски проявява интерес. През миналата година столичният клуб е следил и бразилеца Лео Пимента, но не е отправил официална оферта за него. До контакт с футболиста са стигнали ЦСКА и Ботев Враца, като предложението на врачани за наем не е довело до трансфер.

На този етап интересът към Манолев не означава постигнато споразумение. Евентуалното му преминаване в Левски ще зависи от разговорите между двата клуба и от решението на спортно-техническото ръководство.