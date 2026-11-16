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Тиери Анри подготвя специални обувки за женския футбол

Тиери Анри подготвя специални обувки за женския футбол

16 Ноември, 2026 11:38 494 0

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Легендата на Арсенал работи с On и футболистката Сидни Шертенлайб по модел, създаден специално за жени

Тиери Анри подготвя специални обувки за женския футбол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Когато футболистките излязат на терена с обувки, създадени първоначално за мъже, проблемът не е само в размера. Според Тиери Анри цялата индустрия трябва да обърне по-голямо внимание на нуждите на женския футбол. Легендата на Арсенал участва в разработването на нови обувки, предназначени специално за жени.

Проектът е част от навлизането на швейцарската спортна компания On във футбола. Анри заема длъжността директор по футбола в компанията и работи заедно с швейцарската футболистка Сидни Шертенлайб, която играе за Барселона.

„Има футболистки, които играят с мъжки обувки, а това не е нормално“, заявява Анри.

Шертенлайб е включена в процеса, за да предостави гледната точка на професионална състезателка. Идеята е новият модел да бъде съобразен с реалните изисквания на жените, вместо да представлява просто адаптирана версия на вече съществуваща мъжка обувка.

„Искаме да работим в тясно сътрудничество със Сидни, за да подготвим правилните обувки за нея и за жените като цяло“, казва Анри. По думите му развитието на женския футбол не се изчерпва с по-големи инвестиции, публика и телевизионен интерес. То включва и екипировка, създадена с оглед на нуждите на самите състезателки.

On планира да използва технологията LightSpray, с която се изработва лека и безшевна горна част на обувката. Компанията вече разработва първото си поколение футболни продукти, като в проекта участва и Килиан Мбапе.

Според Goal новите обувки за женския футбол трябва да помогнат на On да се отличи на пазар, в който голяма част от моделите продължават да бъдат разработвани на база мъжки форми. Очакванията са Световното първенство за жени в Бразилия през 2027 г. да бъде важен момент за представянето на новата линия.

Тиери Анри е световен шампион с Франция от 1998 г., европейски шампион от 2000 г. и най-резултатният футболист в историята на Арсенал. След края на кариерата си той работи като треньор, анализатор и консултант, а сега насочва опита си и към разработването на спортна екипировка.


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