Мерцедес поставя Джордж Ръсел на първо място

Мерцедес може да насочи основните си усилия към Джордж Ръсел в последните три състезания от сезона във Формула 1, за да помогне на британския пилот да завърши втори в класирането. Това заяви отборният директор Тото Волф, след като тимът си осигури титлите при пилотите и конструкторите.

Ръсел заема третото място с 262 точки и изостава с 17 от Макс Верстапен от Ред Бул, който е втори с 279 точки. Люис Хамилтън от Ферари е непосредствено зад пилота на Мерцедес с 261 точки.

„Не съм мислил много за класирането при пилотите, но със сигурност се надяваме той да извлече максимума и да завърши втори. Не е изключено да вложим всичките ни сили в това“, заяви Волф, цитиран от Sky Sports.

До края на шампионата остават стартовете в Лас Вегас, Катар и Абу Даби. Следващото състезание е на 21 ноември в Лас Вегас, а сезонът приключва с Гран при на Абу Даби на 6 декември.

Британецът започна годината като един от основните фаворити за титлата, но представянето му беше повлияно от поредица механични и други проблеми. След победата си в Азербайджан през септември Ръсел не успя да запази мястото си в челото на класирането и вече е на повече от 100 точки зад своя съотборник Кими Антонели.

Антонели спечели световната титла, докато Мерцедес си осигури и отборния шампионат. Това оставя като основна цел за тима да постави двама свои пилоти на първите две места в крайното класиране.

Волф очаква 28-годишният Ръсел да преодолее трудностите още през следващия сезон.

„Той ще се отърси, нямам никакви съмнения. Всеки добър спортист е преминавал през трудни периоди. Това винаги е било част от развитието“, каза още ръководителят на Мерцедес.

Ръсел ще трябва да спечели повече точки от Верстапен в оставащите три старта, като едновременно с това ще защитава минималната си преднина пред Хамилтън.