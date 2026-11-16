Хаас оставя Рафаел Камара и за Гран при на Лас Вегас

Рафаел Камара ще запази титулярното си място в Хаас и за Гран при на Лас Вегас във Формула 1. Бразилецът ще продължи да замества Естебан Окон, докато Рио Хиракава ще получи възможност да кара автомобила на Оливър Берман в първата свободна тренировка.

Хиракава не беше на разположение за предишния кръг в Бразилия заради ангажиментите си в Световния шампионат за издръжливост. Именно това отвори място за Камара, който първоначално трябваше да започне пълната си програма във Формула 1 през 2027 г.

В дебюта си Камара показа добра скорост в първите тренировки на пистата „Интерлагос“. Условията обаче се усложниха след появата на дъжда, а това затрудни допълнително работата на младия пилот.

Бразилецът успя да достигне до втория сегмент на квалификацията, но прекрати участието си след удар в огражденията на завой номер 12. Представянето му в Бразилия беше част от натоварената програма на пилота, който едновременно се подготвя за дебютния си пълен сезон във Формула 1 и се състезава във Формула 2.

След състезанието в Лас Вегас Хаас вероятно ще върне Хиракава в титулярния автомобил за последните два кръга от сезона в Катар и Абу Даби. Причината е, че Камара ще се завърне във Формула 2, за да довърши битката за шампионската титла срещу българина Никола Цолов.

Така Гран при на Лас Вегас се очертава като още една възможност за Камара да натрупа опит с болида на Хаас преди първия си пълен сезон във Формула 1. За Хиракава състезателният уикенд ще започне с участие в първата свободна тренировка вместо Берман.