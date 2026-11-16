Ромелу Лукаку се отказва от националния отбор на Белгия

Ромелу Лукаку обяви края на кариерата си в националния отбор на Белгия. 33-годишният нападател съобщи решението си в социалните мрежи.

Лукаку приключва престоя си при „червените дяволи“ като рекордьор по голове. Той има 135 мача и 94 попадения за Белгия, с което заема първото място във вечната голмайсторска листа на националния тим.

Нападателят дебютира за Белгия на 3 март 2010 г. в контролата срещу Хърватия, загубена с 0:1. Оттогава той се превръща в основна фигура на националния отбор и участва в четири световни първенства – през 2014, 2022 и 2026 г., както и на шампионата през 2018 г.

Най-значимото постижение на Лукаку с Белгия е бронзовият медал от световното първенство през 2018 г. Той има и участия на три европейски първенства.

Последната поява на Лукаку с националната фланелка е на 5 октомври в мача срещу Франция от Лигата на нациите. Белгия губи с 1:4.

На 15 ноември нападателят остава неизползвана резерва при победата на Белгия с 4:1 срещу Италия. Така двубоят с Франция остава последният му мач за националния отбор.

С оттеглянето на Лукаку Белгия губи най-резултатния футболист в историята си. Нападателят приключва международната си кариера след повече от 16 години от дебюта си и с 94 гола в 135 срещи.