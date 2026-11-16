Байерн преговаря за вратар, допуснал 9 гола срещу Комо

Байерн е започнал работа по привличането на 21-годишния френски вратар Робин Рисер от Ланс. Според Sky Sport между двата клуба вече са проведени предварителни разговори, а планът на германския шампион е сделката да бъде договорена през зимния трансферен прозорец. Рисер може да остане в Ланс под наем до края на сезона.

Интересът към младия вратар идва на фона на противоречив сезон за него. Рисер е записал 15 мача за Ланс, в които е допуснал 31 гола. Най-тежкият двубой беше на 4 ноември в Шампионската лига, когато Ланс загуби от Комо с 1:9. Рисер започна като титуляр и получи девет попадения.

Въпреки този резултат французинът има сериозно признание зад гърба си. Той беше избран за най-добър вратар във Франция за сезон 2025/26. Рисер е получавал и три повиквателни за националния отбор на Франция, но все още не е дебютирал за представителния тим.

В момента титулярният вратар на Байерн е 40-годишният Мануел Нойер. Договорът на германския ветеран с клуба е до лятото на 2027 година. Привличането на Рисер би дало на мюнхенци възможност да подготвят млад конкурент или бъдещ наследник на Нойер, като същевременно оставят французина да натрупа още игрови минути в Ланс.