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Байерн преговаря за вратар, допуснал 9 гола срещу Комо

Байерн преговаря за вратар, допуснал 9 гола срещу Комо

16 Ноември, 2026 14:19 402 0

  • байерн мюнхен-
  • робин рисер-
  • ланс-
  • шампионска лига-
  • мануел нойер

Мюнхенският клуб иска да привлече 21-годишния Робин Рисер от Ланс през зимата и да го остави под наем във френския отбор до края на сезона

Байерн преговаря за вратар, допуснал 9 гола срещу Комо - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Байерн е започнал работа по привличането на 21-годишния френски вратар Робин Рисер от Ланс. Според Sky Sport между двата клуба вече са проведени предварителни разговори, а планът на германския шампион е сделката да бъде договорена през зимния трансферен прозорец. Рисер може да остане в Ланс под наем до края на сезона.

Интересът към младия вратар идва на фона на противоречив сезон за него. Рисер е записал 15 мача за Ланс, в които е допуснал 31 гола. Най-тежкият двубой беше на 4 ноември в Шампионската лига, когато Ланс загуби от Комо с 1:9. Рисер започна като титуляр и получи девет попадения.

Въпреки този резултат французинът има сериозно признание зад гърба си. Той беше избран за най-добър вратар във Франция за сезон 2025/26. Рисер е получавал и три повиквателни за националния отбор на Франция, но все още не е дебютирал за представителния тим.

В момента титулярният вратар на Байерн е 40-годишният Мануел Нойер. Договорът на германския ветеран с клуба е до лятото на 2027 година. Привличането на Рисер би дало на мюнхенци възможност да подготвят млад конкурент или бъдещ наследник на Нойер, като същевременно оставят французина да натрупа още игрови минути в Ланс.


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