БФС наказа шестима футболисти след 16-ия кръг

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наказа шестима футболисти след мачовете от 16-ия кръг във Втора лига. Санкциите включват общо седем мача спиране на състезателните права и глоби в размер на 950 евро.

Николай Василев Пляков и Николай Генадиев Ганчев от Марек Дупница са със спиране на правата за по един мач. Пляков трябва да плати 55 евро, а Ганчев – 75 евро.

Мирослав Петков Георгиев от Хебър Пазарджик е наказан за два мача и глобен с 220 евро. По един двубой ще пропуснат още Стефан Янев Статев от Несебър, Стилян Добринов Русенов от Берое Стара Загора и Марио Валентинов Ивов от Вихрен Сандански. Наложените им глоби са съответно 75, 200 и 325 евро.

Отделно от санкционираните със спиране на състезателни права, 36 състезатели са получили предупреждения след срещите от кръга.