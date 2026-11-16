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БФС наказа шестима футболисти след 16-ия кръг

БФС наказа шестима футболисти след 16-ия кръг

16 Ноември, 2026 14:27 338 2

  • бфс-
  • втора лига-
  • дисциплинарна комисия-
  • футболни наказания-
  • марек

Състезатели на Марек, Хебър, Несебър, Берое и Вихрен получиха спиране на правата и глоби

БФС наказа шестима футболисти след 16-ия кръг - 1
Снимка: Факти.БГ
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наказа шестима футболисти след мачовете от 16-ия кръг във Втора лига. Санкциите включват общо седем мача спиране на състезателните права и глоби в размер на 950 евро.

Николай Василев Пляков и Николай Генадиев Ганчев от Марек Дупница са със спиране на правата за по един мач. Пляков трябва да плати 55 евро, а Ганчев – 75 евро.

Мирослав Петков Георгиев от Хебър Пазарджик е наказан за два мача и глобен с 220 евро. По един двубой ще пропуснат още Стефан Янев Статев от Несебър, Стилян Добринов Русенов от Берое Стара Загора и Марио Валентинов Ивов от Вихрен Сандански. Наложените им глоби са съответно 75, 200 и 325 евро.

Отделно от санкционираните със спиране на състезателни права, 36 състезатели са получили предупреждения след срещите от кръга.


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