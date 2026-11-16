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Локомотив Пловдив преговаря с потенциални нови собственици

Локомотив Пловдив преговаря с потенциални нови собственици

16 Ноември, 2026 15:08 545 2

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  • дарение

Клубът не разкри имената на инвеститорите, тъй като разговорите са в начален етап

Локомотив Пловдив преговаря с потенциални нови собственици - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив Пловдив води разговори с потенциални нови собственици на клуба. Преговорите са в начален етап, а от ръководството не разкриха с кого се водят те.

„Към настоящия момент се водят сериозни разговори с потенциални нови собственици на ПФК Локомотив Пловдив“, се казва в съобщението на клуба. От Локомотив посочват, че към разговорите се подхожда с внимание заради значението на решенията за бъдещето и устойчивото развитие на клуба.

Клубът ще информира привържениците си при наличие на конкретно развитие и постигнат напредък. До тогава ръководството призовава „черно-бялата“ общност да продължи да подкрепя отбора.

Локомотив Пловдив посочи четири активни инициативи, чрез които феновете могат да подпомогнат клуба: закупуване на абонаментна карта, участие в търговете на Фенклуб Локомотив Пловдив, закупуване на дарителски билет чрез Eventim и директно банково дарение.

Получател на банковите преводи е Сдружение Магията На Пловдив, а сметката е в International Asset Bank и е в евро.

  • IBAN: BG44 IABG 7095 1401 3466 01
  • BIC: IABGBGSF
  • Основание: Дарение за представителния отбор на ПФК Локомотив Пловдив

От клуба благодариха на всички, които подкрепят Локомотив, и заявиха, че ще съобщят нова информация чрез официалните си канали.


Пловдив / България
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