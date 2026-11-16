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Рик Маки: Андреева вече е господарка на корта

Рик Маки: Андреева вече е господарка на корта

16 Ноември, 2026 15:39 477 6

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Бившият треньор на Винъс и Серина Уилямс похвали промяната в играта и психиката на 19-годишната рускиня

Рик Маки: Андреева вече е господарка на корта - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мира Андреева спечели Финалния турнир на WTA още при първото си участие, а представянето ѝ впечатли и бившия треньор на Винъс и Серина Уилямс Рик Маки. 19-годишната рускиня победи Елина Свитолина с 7:5, 6:3 във финала в Индиън Уелс и завърши турнира без загубен сет.

След успеха Андреева се изкачи до второто място в световната ранглиста. Тя спечели всичките си пет мача срещу съпернички от топ 10, като по пътя към титлата победи и Арина Сабаленка, Джесика Пегула и украинката Свитолина.

Маки анализира промяната в поведението на рускинята в публикация в социалните мрежи. Според него тя вече контролира по-добре реакциите си и не позволява на отделни разигравания да определят развитието на мача.

„Руското зайче промени подхода си. Вече не демонстрира толкова много негативни емоции и използва техниката на обръщане като тайна отвара“, написа Маки.

Треньорът използва и израза „не забравяй, за да забравиш“, с който описва способността на Андреева да оставя зад гърба си грешките и пропуснатите възможности. По думите му тя „никога не се отказва“ и именно това е една от най-съществените промени в играта ѝ.

Маки определи Андреева като „новата господарка на корта“ и изтъкна техническата ѝ завършеност. Той посочи, че тя умее да обработва топката, да променя посоката на ударите, да атакува мощно и да играе уверено от задна линия.

Особено внимание американският специалист обърна на сервиса и биомеханиката на рускинята. В анализа си той посочва скорост на подаването от около 120 мили в час, или приблизително 193 километра в час, както и лекотата, с която тя се придвижва по корта.

„Още преди година казах, че тя ще бъде бъдещ №1, тъй като притежава всички компоненти за пълноценна игра и невероятна лекота в работата на краката“, написа Маки.

Прогнозата му идва след сезон, в който Андреева спечели първата си титла от Големия шлем на „Ролан Гарос“, а след това добави и най-големия трофей в досегашната си кариера. Финалният турнир на WTA в Индиън Уелс беше спечелен от рускинята без загубен сет, постижение, което преди нея в съвременния формат са записвали Серина Уилямс и Ига Швьонтек.


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