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Барселона чака прегледите на Пау Кубарси с оптимизъм

Барселона чака прегледите на Пау Кубарси с оптимизъм

16 Ноември, 2026 15:55 565 0

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  • лига на нациите-
  • мускулна травма

Защитникът напусна на полувремето при загубата на Испания от Англия с 2:3 - Луис де ла Фуенте определи проблема като мускулен

Барселона чака прегледите на Пау Кубарси с оптимизъм - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона очаква резултатите от медицинските прегледи на Пау Кубарси, но първоначалните нагласи в клуба са оптимистични. Защитникът беше заменен на полувремето при загубата на Испания от Англия с 2:3 в последния, шести кръг от груповата фаза на Лигата на нациите.

Кубарси е почувствал болка в областта на хълбока и не е продължил след почивката. На негово място в игра влезе Дийн Хойсен. Испанският защитник започна като титуляр в двубоя, който се проведе на 15 ноември.

„Кубарси имаше мускулен проблем“, заяви селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте след срещата.

Наставникът допълни, че оплакванията на футболиста не изглеждат сериозни, но окончателна оценка ще има след медицинските изследвания. Mundo Deportivo съобщи, че проблемът първоначално не поражда големи опасения, но прегледите са необходими, за да бъде изключена по-сериозна травма.

Кубарси трябва да премине изследвания в Барселона, след като се прибере от лагера на националния отбор. Именно резултатите от тях ще покажат дали става дума за краткотрайно оплакване или за мускулна травма, която може да го извади от игра.

Към момента няма обявена окончателна медицинска диагноза. Затова и участието на защитника в следващите мачове на Барселона остава под въпрос до публикуването на резултатите от прегледите.

Загубата от Англия сложи край на груповата фаза за Испания. Домакините изостанаха с 0:3, а головете на Микел Оярсабал и Нико Уилямс в края не бяха достатъчни за обрат.


Испания
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