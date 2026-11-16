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Винисиус посочи причините за спада във формата си
  Тема: Известни личности

Винисиус посочи причините за спада във формата си

16 Ноември, 2026 16:18 627 0

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Крилото на Реал Мадрид призна, че е тренирало по-малко след Световното първенство

Винисиус посочи причините за спада във формата си - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Винисиус Жуниор посочи по-малкото тренировки след Световното първенство и напрежението около бъдещето си като възможни причини за по-слабото начало на сезона с Реал Мадрид. Бразилското крило говори на пресконференция в Сингапур в понеделник.

„В крайна сметка тренирах по-малко в сравнение с предишни години“, заяви Винисиус. Той обясни, че Бразилия е отпаднала по-рано от очакваното и затова е използвал почивката си, за да се забавлява, да си почине и да прекара повече време със семейството си.

„Вероятно това се отрази на началото ми на сезона“, добави футболистът. По думите му влиянието на Световното първенство върху бразилските играчи е значително, а подготовката му след турнира не е била на необходимото ниво.

Винисиус определи като допълнителен фактор и продължилите с месеци разговори за нов договор с Реал Мадрид. Преди споразумението бразилецът беше в последната година от стария си контракт, а около него се появиха информации за интерес от няколко клуба, сред които и Арсенал.

През август Винисиус подписа ново споразумение, което го обвързва с Реал Мадрид до 2032 година. Той обаче призна, че ситуацията около подновяването на договора и интересът от други отбори са го накарали да се чувства претоварен.

„Сезонът е много дълъг“, коментира 26-годишният футболист, като добави, че се движи в правилната посока. Винисиус подчерта и че досега е успявал да достигне най-добрата си форма в решаващите моменти от кампанията.

Представянето на Винисиус привлече критики в испанските медии, особено на фона на силния старт на новото попълнение Ян Диоманде. Крилото започна сезона убедително и получи възможности на левия фланг, предпочитаната позиция на бразилеца.

Винисиус не посочи конкретен срок за връщането си към най-добрата форма, но даде да се разбере, че очаква постепенно подобрение в хода на сезона. Новият му договор с Реал Мадрид засега слага край на спекулациите за трансфер, но конкуренцията за място в състава остава.


Испания
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