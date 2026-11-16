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Байерн ще бъде без Алфонсо Дейвис няколко седмици

Байерн ще бъде без Алфонсо Дейвис няколко седмици

16 Ноември, 2026 15:37 347 0

  • алфонсо дейвис-
  • байерн мюнхен-
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  • канада-
  • бундеслига

Левият защитник получи мускулно разкъсване на левия крак при победата на Канада над Гватемала

Байерн ще бъде без Алфонсо Дейвис няколко седмици - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен ще бъде без левия си защитник Алфонсо Дейвис поне няколко седмици. Канадският национал е получил разкъсване на задния бедрен мускул на левия крак при победата на Канада с 3:2 срещу Гватемала.

От германския шампион потвърдиха състоянието на 26-годишния футболист с кратко съобщение: „Алфонсо Дейвис и малко мускулно скъсване и ще бъде в лазарета“. Точен срок за възстановяването му не беше посочен, но отсъствието му ще продължи най-малко няколко седмици.

Контузията идва в момент, в който Дейвис отново започна като титуляр за националния отбор на Канада. Двубоят с Гватемала беше първият му мач в стартовия състав на страната от близо две години.

През последните години кариерата на защитника беше засегната от серия контузии. На световното първенство, на което Канада беше съорганизатор, той записа само едно участие, при това като резерва.

Отсъствието на Дейвис увеличава проблемите с контузени футболисти в състава на Байерн. В момента германският клуб не може да разчита още на вратаря Мануел Нойер, Джамал Мусиала, Луис Диас, Исмаел Сайбари и Серж Гнабри.

Дейвис ще пропусне следващите мачове на Байерн, като завръщането му ще зависи от възстановяването на мускулната травма. Междувременно Канада трябва да продължи участието си в двубоите срещу Гватемала от четвъртфиналите на Лигата на нациите на КОНКАКАФ.


Гватемала
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