Найк сменя Адидас като доставчик на топките за УЕФА

Найк ще замени Адидас като официален доставчик на мачовете топки за мъжките клубни турнири на УЕФА от сезон 2027/28. Договорът е за четири сезона и ще бъде в сила до 2031 г., съобщи UC3 – съвместното предприятие на УЕФА и Европейските футболни клубове.

Споразумението обхваща Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите, както и Суперкупата на УЕФА, Младежката лига и Шампионската лига по футзал. За първи път трите мъжки клубни турнира – Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите – ще използват топки от един и същ официален доставчик.

Процедурата е стартирала през март 2026 г. и е била проведена от UC3 със съдействието на Relevent Football Partners, агенцията, която управлява търговските права на мъжките клубни състезания на УЕФА.

Промяната слага край на партньорството между Адидас и Шампионската лига, започнало през 2001 г. Германската компания остава доставчик до края на сезон 2026/27. В Лига Европа и Лигата на конференциите Найк ще наследи Кипста – марката на Декатлон, която осигурява топките за настоящия цикъл.

Найк вече е имал договор за Шампионската лига между 1997 и 2001 г. Така американската компания се завръща като доставчик на топките за най-престижния клубен турнир в Европа след повече от две десетилетия.

The Athletic съобщи, че стойността на договора е около 45 милиона долара годишно. Сумата не е обявена официално от UC3.

„За нас е чест да се завърнем в Шампионската лига на УЕФА – една от най-големите сцени във футбола, и да доставяме топки на Найк за всички мъжки клубни турнири на УЕФА“, заяви вицепрезидентът и генерален мениджър на Nike Football Камило Андраде, цитиран от Ройтерс.

Той определи договора като „дългосрочен ангажимент“ на компанията и посочи, че топката е общият елемент за всеки футболист и всяко състезание.

Първите официални топки на Найк за новия цикъл ще бъдат използвани от началото на сезон 2027/28. До края на сезон 2026/27 Адидас ще продължи да доставя топките за Шампионската лига, а Кипста – за Лига Европа и Лигата на конференциите.