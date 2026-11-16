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Карлос Алкарас започна с убедителна победа във Финалите на АТП

Карлос Алкарас започна с убедителна победа във Финалите на АТП

16 Ноември, 2026 17:51 332 0

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Следващият му съперник ще бъде Медведев или Коболи

Карлос Алкарас започна с убедителна победа във Финалите на АТП - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Карлос Алкарас започна с убедителна победа участието си във Финалите на АТП в Торино. Миналогодишният финалист се наложи над американския дебютант Франсис Тиафо с 6:2, 6:2 за 69 минути в първия двубой от група „Иван Лендъл“.

23-годишният испанец взе контрол върху мача още в началото и спечели първите четири гейма. Тиафо успя да намали изоставането си, но Алкарас не изпусна преднината и затвори първия сет с 6:2.

Във втората част испанецът отново направи пробив в третия гейм и поведе с 3:1. Тиафо получи три възможности за пробив при 3:2, но Алкарас ги отрази. Малко по-късно той реализира нов пробив за 5:2 и приключи срещата на собствен сервис.

„Подготовката за този мач беше много трудна. Всеки път, когато се срещаме, е трудно и аз се опитах да бъда много фокусиран от началото. Бях много солиден, играх много добре и по начина, по който трябва да играя през цялото време“, заяви Алкарас след двубоя.

Носителят на седем титли от Големия шлем добави, че е доволен от представянето си във всяка точка и всеки гейм. „Колкото по-малко време прекарваш на корта, толкова по-добре за тялото ти и затова съм много щастлив, че спечелих в два сета“, каза испанецът.

В другия мач от група „Иван Лендъл“ тази вечер ще се срещнат Даниил Медведев и представителят на домакините Флавио Коболи. Победителят от този двубой ще бъде следващият съперник на Алкарас в груповата фаза.

Алкарас участва за четвърти път във Финалите на АТП, а през 2025 година достигна до финала, в който загуби от отсъстващия тази година Яник Синер. Тиафо, който е поставен под №7, прави дебют в турнира.

В група „Джон Макенроу“ световният №1 Александър Зверев оглавява класирането след успеха с 6:4, 6:4 над дебютанта Рафаел Ходар. Бен Шелтън е втори след победа над Артюр Фис с 6:2, 3:6, 6:3.


Италия
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