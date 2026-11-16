ЦСКА въвежда единен профил за всички платформи

ЦСКА въвежда единен дигитален профил за всички свои онлайн платформи. Проектът се реализира в партньорство с ultrafan и ще свърже приложението MyCSKA, феншопа, клубния сайт и билетната система в един акаунт.

Така привържениците ще могат да използват един личен профил за достъп до официалните дигитални услуги на клуба, без да поддържат отделни регистрации. От ЦСКА посочват, че промяната ще спести време и усилия на феновете и ще направи използването на платформите по-лесно и сигурно.

„Един профил. Един по-свързан ЦСКА. Повече възможности за армейците в MyCSKA powered by ultrafan“, обявиха от клуба.

Приложението събира на едно място клубни новини, информация за мачове и статистика на живо. В него са достъпни още фен игри, куизове, социална мрежа за армейската общност, феншоп, партньорски предложения и различни фен изживявания.

Според ЦСКА покупките през приложението подкрепят клуба, а активността на потребителите носи UFP точки. Те са свързани с възможности за участие в специални фен изживявания.

ЦСКА развива MyCSKA с подкрепата на ultrafan, която стои зад създаването на приложението. Клубът определя единния профил като следваща стъпка в свързването на всички свои онлайн платформи.

От ЦСКА сравняват подхода с практики, използвани от водещи клубове като Байерн Мюнхен, Арсенал, Ливърпул и Барселона. Целта е MyCSKA да се превърне в цялостна дигитална екосистема, която да обхваща връзката на феновете с отбора, пазаруването и посещението на мачове.