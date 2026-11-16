УЕФА готви Филип Диало за съперник на Инфантино във ФИФА

Президентът на Френската футболна федерация Филип Диало се очертава като кандидат на УЕФА за президентския пост във ФИФА. Номинацията му все още не е официално потвърдена, но се очаква въпросът да бъде разгледан от Изпълнителния комитет на европейската централа, а след това да бъде потърсена подкрепата на всичките 55 национални асоциации.

Решението трябва да бъде взето в кратки срокове. Крайният срок за подаване на кандидатурите за изборите през март изтича в сряда. Така Диало може да се превърне в основния европейски съперник на настоящия президент на ФИФА Джани Инфантино.

Френският футболен ръководител излезе на преден план, след като плановете на УЕФА да привлече по-известен бивш футболист или треньор не доведоха до конкретна кандидатура. Обсъждат се и други имена, но Диало е посочван като фаворит за подкрепата на европейската централа.

През септември Диало публично разкритикува Инфантино. „Неговите инициативи по време и след Световното първенство сериозно навредиха на имиджа и единството на играта. В резултат на това смятаме, че доверието е разрушено“, заяви президентът на Френската футболна федерация.

Френската футболна федерация вече оттегли подкрепата си за Инфантино. Това промени позицията на Франция, която първоначално беше застанала зад кандидатурата му за нов мандат.

Не е ясно дали евентуалната подкрепа за Диало ще сложи край на кампанията на Козо Ташима. Почетният президент на Японската футболна асоциация също възнамерява да се кандидатира срещу Инфантино и е член на Съвета на ФИФА.

Ташима има влиятелни поддръжници в УЕФА, но европейската централа може да прецени, че Диало има по-голям шанс да привлече гласове извън Европа. Сред възможните му поддръжници се посочват франкофонски държави в Африка. Африканската футболна конфедерация обаче досега твърдо е подкрепяла Инфантино.

Наличието на повече от един кандидат срещу настоящия президент може да раздели опозицията. Именно това поражда опасения в УЕФА, тъй като Инфантино би могъл да представи себе си като обединителна фигура след продължили месеци вътрешни спорове.

КОНКАКАФ също не е подкрепила алтернативен кандидат, въпреки че в региона има недоволство от управлението на Инфантино. Част от федерациите дори обсъждат бойкот на изборите като начин да настояват за промени в управлението на световния футбол.

Следващата ключова стъпка е решението на УЕФА и официалното подаване на документите преди изтичането на крайния срок в сряда.