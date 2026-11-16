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Байерн набеляза вратаря на Ланс Робен Рисер

Байерн набеляза вратаря на Ланс Робен Рисер

16 Ноември, 2026 18:48 405 0

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Мюнхенският клуб вече е осъществил първи контакти и обмисля трансфер през януари с последващ наем

Байерн набеляза вратаря на Ланс Робен Рисер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен е започнал първи контакти за привличането на вратаря на Ланс Робен Рисер, твърди италианският журналист Джанлука Ди Марцио. Според информацията германският шампион обмисля да подпише с 21-годишния французин още през януарския трансферен прозорец, а след това да го преотстъпи до края на сезона.

Идеята е Рисер да бъде привлечен преди конкуренцията от Висшата лига. Ди Марцио посочва, че Байерн иска да развие разговорите в кратки срокове, но към този момент няма данни за постигнато споразумение между клубовете или за конкретна трансферна сума.

Робен Рисер е роден на 2 декември 2004 г. в Колмар. Високият 193 сантиметра вратар премина в Ланс от Страсбург през юли 2025 г. и още в първия си сезон като титуляр привлече внимание с представянето си.

През сезон 2025/26 Рисер беше избран за най-добър вратар в Лига 1 от профсъюза на френските футболисти. Той записа 11 мача без допуснат гол, спаси две дузпи, а Ланс завърши кампанията с 35 допуснати попадения и втората най-добра защита в първенството. Тимът спечели и Купата на Франция, както и Суперкупата на Франция през 2026 г.

Рисер попадна в състава на Франция за световното първенство през 2026 г., но не записа минути. Според официалната статистика на Френската футболна федерация той все още няма изигран мач за мъжкия национален отбор.

Интересът към Рисер е свързан с дългосрочните планове на Байерн за вратарския пост. Мануел Нойер и Свен Улрайх продължиха договорите си до 30 юни 2027 г., а Йонас Урбиг беше привлечен от Кьолн през януари 2025 г. с договор до 2029 г.

„Имаме ясен план за структурата на вратарския пост и го изпълняваме стъпка по стъпка: Мануел Нойер, Свен Улрайх и Йонас Урбиг формират екип, в който всеки има своята роля“, заяви спортният директор на Байерн Макс Еберл при обявяването на продълженията на договорите.

Това означава, че евентуалното привличане на Рисер не би било непременно свързано с незабавна смяна на Нойер. Планът, описан от Ди Марцио, предвижда французинът първо да остане под наем, докато Байерн продължи да развива Урбиг и да подготвя следващия си избор за титуляр.


Германия
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