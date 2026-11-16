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Кристиан Киву е най-добрият треньор в Серия А за 2025/26

Кристиан Киву е най-добрият треньор в Серия А за 2025/26

16 Ноември, 2026 19:30 326 0

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Наставникът на Интер изпревари Сеск Фабрегас и Джан Пиеро Гасперини при гласуването на своите колеги

Кристиан Киву е най-добрият треньор в Серия А за 2025/26 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Кристиан Киву спечели наградата „Панкина д’оро“ за най-добър треньор в Серия А през сезон 2025/2026. Отличието беше връчено на церемония в Коверчано, а румънският специалист оглави класацията след гласуване на своите колеги. Киву получи 16 гласа от общо 43, пред Сеск Фабрегас от Комо с 12 и Джан Пиеро Гасперини от Рома с 9.

Това е първото подобно признание за Киву в треньорската му кариера. Наградата дойде след първия му пълен сезон начело на Интер, в който тимът спечели титлата в Серия А и Купата на Италия. Киву пое „нерадзурите“ през лятото на 2025 година, наследявайки Симоне Индзаги.

„Винаги е специално да получиш отличие, присъдено от колеги. Благодаря на техническия сектор, на треньорите, на моя клуб, играчите и щаба. Футболистите са тези, които превръщат идеите ни в резултати“, заяви Киву.

Той отправи благодарност и към семейството си за подкрепата в трудните моменти. „Те винаги са до мен, когато печеля, но най-вече когато губя“, каза наставникът на Интер.

Наградата за най-добър треньор в Серия Б получи Масимилиано Алвини от Фрозиноне. Той събра 26 гласа от 43 и изпревари Джовани Стропа от Венеция с 10 гласа и Алберто Акуилани от Катандзаро с 3.

В Серия С отличието отиде при Франческо Томей от Асколи, който получи 41 гласа. Наградите бяха връчени в рамките на 35-ото издание на „Панкина д’оро“ в Коверчано.


Италия
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