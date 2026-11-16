БФС иска да възстанови стадион „Септември“ в София

Българският футболен съюз иска да възстанови стадион „Септември“ в София и да изгради тренировъчна база с помощни игрища. Инвестиционното намерение беше обявено от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов при представянето на параметрите на проектобюджета за спорта за 2027 г.

„Тяхното желание е за изграждане на стадиона. Искат да си направят тренировъчна база там. Искат да възстановят стадиона и да има помощни игрища, на които да провеждат тренировъчен процес“, заяви Керязов.

Според министъра към Спортен комплекс „Септември“ има интерес и от Европейската федерация по ръгби, частни инвеститори и представители на бойните спортове. Последните са заявили желание да изградят спортно съоръжение, което да бъде използвано в комплекса.

Керязов съобщи, че в момента се урежда въпросът с последния имот в комплекса, който по думите му е бил използван неправомерно. След това спортните имоти ще бъдат подготвени за отдаване под наем чрез търг.

„Ще бъдат преразгледани всички тези намерения. Разбира се, ако все още някой има желание или инвестиционно намерение, което иска да отправи, за Спортен комплекс „Септември“ съвсем скоро ще започнем да разглеждаме всички предложения“, каза министърът.

Той уточни, че намерението на БФС не е свързано с изграждане на национален стадион. По думите му заявената инвестиция е насочена към тренировъчна инфраструктура и терени, каквито търсят голям брой футболни клубове.

Отделно от футболните планове, леката атлетика също търси място за изграждане на писта. „Сигурен съм, че това място ще бъде оползотворено“, заяви Енчо Керязов.