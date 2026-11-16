Майката на Роналдо избухна срещу Португалия: Зарадвах се, че загубиха!

Долорес Авейро, майката на Кристиано Роналдо, отправи остри критики към отношението на португалския национален отбор към своя син. Тя не скри разочарованието си от случващото се около голямата футболна звезда и дори призна, че е изпитала удовлетворение от тежкото поражение на „мореплавателите“ с 1:4 от Дания. За думите ѝ съобщава португалското издание „А Бола“.

Според Долорес синът ѝ е останал дълбоко разочарован от развитието на ситуацията в националния тим. Тя смята, че към него не е проявено необходимото уважение, въпреки всичко, което е направил за португалския футбол през годините.

„Кристиано е тъжен, защото искаше нещата да се развият по съвсем различен начин. Той се почувства излъган, а това ме натъжава и мен. Сега загубиха в Брага. Претърпяха поражение и така им се пада. Дори се зарадвах, че Португалия загуби, защото не показаха уважение към Кристиано“, заяви майката на футболиста.

Авейро беше още по-категорична, когато беше попитана дали съотборниците на Роналдо са се отнесли подобаващо към него. Според нея капитанът не е получил подкрепа и признание дори от хората, с които дели съблекалнята на националния отбор.

„Не, нито един от тях не го уважи. Това е моето усещане – не показаха необходимото отношение към него, дори неговите съотборници“, допълни тя.

Долорес Авейро коментира и церемонията, организирана от Португалската футболна федерация в Брага. Тя не останала впечатлена от начина, по който е било отдадено признание на звездата, като подчерта, че подобен жест трябва да бъде направен в присъствието на самия футболист.

„Не ми хареса церемонията, която организираха в Брага. Почит се отдава заедно с него, а не когато той отсъства. Истинското признание ще дойде от Спортинг“, заяви майката на петкратния носител на „Златната топка“, визирайки клуба, в който Роналдо направи първите си стъпки в големия футбол.

Тя беше попитана и за отношенията между Кристиано и Жорже Жезус, но предпочете да не навлиза в подробности. Отговорът ѝ беше кратък и показателен за дистанцията между тях: „Същите са, каквито имам и с вас.“

Изказванията на Долорес Авейро разпалиха отново дискусията около мястото на Кристиано Роналдо в националния отбор и отношението към една от най-значимите фигури в историята на португалския футбол. Майка му ясно показа, че не приема начина, по който според нея е бил третиран синът ѝ, и не се поколеба публично да изрази недоволството си.