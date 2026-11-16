Популярната италианска спортна журналистка Мария Луиза Якобели отново стана обект на сериозен интерес в социалните мрежи с новата си публикация. Красавицата, която в миналото често бе свързвана с френската футболна звезда Килиан Мбапе, впечатли аудиторията със стилната си и провокативна визия по време на скорошно светско събитие.

Поредната ѝ поява очаквано предизвика вълна от реакции, като кадрите бързо натрупаха хиляди харесвания и комплименти от нейните многобройни последователи.