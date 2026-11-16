Трабзонспор отчете нетна загуба от 1 983 231 658 турски лири за отчетния период от 1 юни 2025 г. до 31 май 2026 г. Това е сумата, посочена във финансовия отчет на дружеството, представен пред Камуовия информационен център на Турция.

В официалните документи финансовият резултат е отчетен в турски лири, а не в евро. Така посочената сума от 35 754 295 евро не фигурира като валута на отчета. В законовите счетоводни записи на компанията е посочена загуба от 1 445 406 018,18 турски лири. Данните са представени по турското законодателство за капиталовите пазари и съгласно Турските стандарти за финансово отчитане.

Загубата означава, че на акционерите няма да бъде разпределен дивидент за периода. Решението на управителния съвет ще бъде предложено за одобрение на общото събрание, насрочено за 11 декември в Трабзон.

На терена Трабзонспор се намира в по-добра позиция. Клубът привлече Мохамед Салах със свободен трансфер през август и му предложи двегодишен договор. През септември начело на отбора застана Томас Райс, който преди това водеше българския Лудогорец.

„Работата с футболист от неговата класа е едно от най-хубавите неща, които могат да се случат на един треньор“, заяви Райс за Салах.

Под ръководството на германския специалист Трабзонспор спечели шест поредни мача в турското първенство. След 11 кръга тимът е втори с 25 точки, на три зад лидера Галатасарай. Информацията за серията и класирането е потвърдена от турски и международни спортни издания.

Трабзонспор започна основната фаза на Лигата на конференциите с победа с 4:2 като гост на КуПС Куопио, последвана от успех с 2:0 над Хартс. В третия кръг турският състав загуби с 0:1 у дома от Фрайбург.

ЦСКА е без победа след първите си три срещи. Българският отбор загуби от Монако и Панатинайкос и завърши 2:2 като гост на Нордселанд. Двубоят с Трабзонспор е четвърти за двата тима в турнира и е насрочен за 26 ноември от 22:00 часа българско време.