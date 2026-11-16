Кристъл Палас назначи Томас Франк за нов мениджър на отбора. 53-годишният датчанин подписа договор до юни 2029 г. и наследява Пиер Саж, който беше освободен след 16 мача начело на лондонския клуб.

„За мен е чест да бъда начело на този фантастичен футболен клуб. Наистина очаквам с нетърпение това“, заяви Франк в първото си изявление след назначаването. Той определи Кристъл Палас като „емблематичен клуб в Англия и Висшата лига“ и добави, че ще направи всичко възможно да помогне на играчите и хората в клуба.

Новият мениджър ще започне работа в сложна ситуация. Кристъл Палас е последен във Висшата лига със 7 точки от първите 10 мача, на два пункта от зоната за спасение. Отборът се завръща в първенството с гостуване на Ковънтри на 21 ноември. Съперникът заема 17-ото място и също има 9 точки.

Палас има и ангажимент в Лига Европа. Лондонският състав е 21-ви в общото класиране на турнира, а на 26 ноември приема Реал Сосиедад в следващия си европейски мач.

Пади Маккарти ще продължи да работи като помощник-мениджър, а Анди Куей ще бъде треньор на вратарите. Куей вече е бил част от екипа на Франк в Брентфорд. Кристъл Палас ще обяви допълнителни назначения в щаба на по-късен етап.

Франк прекара седем години в Брентфорд между 2018 и 2025 г. Под негово ръководство клубът спечели промоция във Висшата лига през 2021 г. за първи път от 74 години, а през сезон 2022/23 завърши девети в елита.

След Брентфорд датчанинът пое Тотнъм през лятото на 2025 г., но беше освободен през февруари 2026 г. Преди това е ръководил Брьондби и младежките национални отбори на Дания. С назначаването му Кристъл Палас започва нов етап в опит да се измъкне от дъното на Висшата лига.