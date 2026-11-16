Карло Анчелоти призна, че работата му като селекционер на Бразилия все още не е достатъчна. Италианският специалист говори преди контролата със Сингапур, след като петкратните световни шампиони загубиха с 2:3 от Япония.

„Нов проект е. Наистина харесвам това, което правим, но не мисля, че е достатъчно. Трябва да направя повече и ще направя повече“, заяви Анчелоти, цитиран от „Глобо Ешпорте“.

Треньорът добави, че се чувства добре в националния отбор, но трябва да работи по-усърдно, за да помогне на Бразилия да си върне необходимото ниво:

„Харесва ми да съм тук, харесва ми да съм с националния отбор, но трябва да се подобря, да работя по-усърдно, за да помогна на тима да си възвърне класата.“

Бразилия ще изиграе последната си контрола за годината срещу Сингапур във вторник, 17 ноември, на Националния стадион в Сингапур. Началото е в 7:00 часа българско време.

Анчелоти няма да бъде на резервната скамейка заради наказанието след мача с Япония. Той ще бъде заменен от помощника си Франческо Маури.

Ендрик ще започне като титуляр на мястото на наказания Рафиня. Очаква се Анчелоти да направи промени и в останалите линии, тъй като двубоят е част от процеса на обновяване и оценка на нови футболисти.