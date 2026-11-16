Милан обмисля да привлече нападателя на Реал Мадрид Ендрик през януарския трансферен прозорец. Според La Gazzetta dello Sport италианският клуб възнамерява да използва връзката с бившата си звезда Кака, за да убеди 20-годишния бразилец да приеме трансфер на „Сан Сиро“.

Кака е играл както за Милан, така и за Реал Мадрид. Именно това го прави възможен посредник в разговорите с Ендрик, който все още има дългосрочен договор с испанския гранд. Контрактът на нападателя е до 30 юни 2030 г.

Според италианските публикации първоначално се обсъжда вариант за наем през януари, като бъдещето на играча може да бъде договорено допълнително между двата клуба. По-късни информации сочат, че Милан подготвя значителен бюджет за атаката си, но Ендрик не е единствената разглеждана опция.

Ендрик премина в Реал Мадрид през лятото на 2024 г. и след кратък период под наем в Олимпик Лион се завърна в испанския клуб през лятото на 2026 г. Официалната статистика на Реал Мадрид отчита седем мача, един гол и нула асистенции за него през сезон 2026/27. Други статистически платформи посочват една асистенция, което създава разминаване в данните.

Ограниченото игрово време е сред причините за спекулациите около бъдещето му. Самият Ендрик заяви: „Искам да играя редовно, независимо дали това ще бъде в Реал Мадрид или другаде.“

Пазарната оценка на бразилеца е 40 милиона евро според Transfermarkt. Тази сума не означава автоматично, че толкова ще струва евентуалната сделка, тъй като при наем могат да бъдат включени откупна клауза, бонуси и други условия.

Към момента няма официално потвърждение от Милан или Реал Мадрид за постигнато споразумение. La Gazzetta dello Sport представя интереса на „росонерите“ като част от плановете им за януарския прозорец, а не като финализиран трансфер.

Следващата стъпка ще бъде свързана с позицията на Реал Мадрид и с желанието на самия футболист. Ако испанският клуб разреши раздяла през януари, Милан може да се опита да ускори преговорите, като включи Кака в убеждаването на бразилеца.