Естония победи България с 2:1 в последната среща от група C/4 на Лигата на нациите. Двубоят се игра на стадион „А. Ле Кок Арена“ в Талин, а успехът е първи за естонския национален отбор срещу България в историческите двубои между двата тима.

Домакините поведоха в 8-ата минута. След статично положение за България Естония организира бърза контраатака, при която Патрик Кристал получи топката отдясно, навлезе в наказателното поле и с точен удар даде аванс на своя тим. Това беше и първият гол на Естония в мач срещу България.

Българският отбор имаше възможност да изравни още в началото, а Лукас Петков опита удар от голяма дистанция.

В края на първото полувреме националите стигнаха до 1:1. Андриан Краев центрира към далечната греда, Димитър Велковски свали топката към Светослав Ковачев, който с прецизен удар я изпрати във вратата на Карл Хайн в добавеното време.

Естония отново излезе напред в 60-ата минута. Маркус Поом центрира от свободен удар, а Кевор Палумец засече топката с глава и направи резултата 2:1. Осем минути по-късно Матиас Манилаан се озова сам срещу Пламен Андреев, но българският вратар се намеси и предотврати трето попадение.

Първата среща между двата отбора в турнира завърши 0:0 в Пловдив. След загубата в Талин Естония приключва групата на второ място с 12 точки, докато България остава трета с 4 точки. Официалният календар на УЕФА потвърждава, че това бе последният мач на двата състава в група C/4.