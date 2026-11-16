Доминик Собослай е напълно възстановен от контузията в коляното и ще бъде на разположение на Унгария за решаващия мач срещу Северна Ирландия. Това обяви селекционерът Марко Роси преди последната среща на тима в група B2 на Лигата на нациите.

„Той е на разположение, така че ще играе“, заяви Роси. Според селекционера по време на победата с 2:0 над Грузия не е имало признаци, че капитанът на Унгария изпитва проблеми.

26-годишният халф получи травмата при успеха на Ливърпул с 3:1 като гост на Кристъл Палас във Висшата лига. Той започна срещата на „Селхърст Парк“, но беше заменен в 69-ата минута. Собослай все пак се присъедини към лагера на Унгария, където премина през допълнителни медицински прегледи.

В събота полузащитникът започна като титуляр при победата с 2:0 над Грузия в Тбилиси и остана на терена до края. Той участва и в изграждането на атаката за втория гол на Барнабаш Варга.

След срещата Собослай призна, че състоянието му е било под въпрос до последния момент. „Имах само час и половина тренировки зад гърба си. По време на загрявката бях близо до това да кажа, че няма да играя“, разказа футболистът.

Унгария приема Северна Ирландия на 17 ноември в мач, който ще определи победителя в групата. Северноирландците са начело с 11 точки, докато тимът на Роси има 10. Унгарска победа ще осигури първото място и директно изкачване в Лига А в следващото издание на турнира.

След края на ангажиментите си с националния отбор Собослай ще се върне в Ливърпул. На 22 ноември мърсисайдци приемат Манчестър Юнайтед на „Анфийлд“ в мач от Висшата лига.