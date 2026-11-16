Андриан Краев определи като хаотична играта на България при загубата с 1:2 от Естония в Талин. Полузащитникът заяви, че националният отбор е показал две напълно различни лица в мача от Лигата на нациите.

„Не знам и аз вече какво да мисля. Всеки иска, всеки се опитва, всеки прави всичко възможно да промени нещо. Все едно ставаме други хора. Няма организация, играем хаотично. Днес първото полувреме добре, играем, изведнъж – излизаме второто - пълен погром, нищо общо“, заяви Краев.

България първа допусна гол. Патрик Кристал се разписа в 8-ата минута, след като домакините организираха контраатака. В края на първата част Светослав Ковачев възстанови равенството. Краев се включи в атаката и центрира към далечната греда, а Димитър Велковски свали топката към голмайстора.

Естония стигна до победата в 60-ата минута. Кевор Палумец засече с глава центриране от свободен удар и отново изведе домакините напред. Българският отбор не успя да отговори с второ изравняване и приключи срещата с поражение.

„Не знам… Копаем дъното, опитваш, няма изход. Имаме психологически проблем, тежат резултатите. Ако имаме точки, ще играем по-освободено, така си мисля. От никаква ситуация допускаме гол, после контраатакуваме, вкарваме и допускаме от още една глупава ситуация“, добави националът.

Полузащитникът призова футболистите да не се влияят от критиките и медийния натиск, а всеки да започне с оценка на собственото си представяне.

„Като футболисти, някои и по-опитни, не трябва да се влияем от медии, от критики. Ако всеки един бута човека до себе си и поеме персонална отговорност, а не просто да се леем по течението… Всеки трябва да поеме персонална отговорност, да гледа първо себе си, да спре да гледа другия. Тъпчем на едно място“, каза Краев.

Загубата от Естония беше последният мач на България в този цикъл от Лигата на нациите. Тимът, воден от Атанас Рибарски, не успя да завърши кампанията с положителен резултат.