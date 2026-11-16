Атанас Рибарски определи като негативно представянето на България в Лигата на нациите след загубата с 1:2 от Естония в Талин. Двубоят беше последен за националния отбор в група C/4, а българският тим приключи участието си без възможност за изкачване в Лига B.

Патрик Кристал даде преднина на домакините в 8-ата минута. България изравни в добавеното време на първата част чрез Светослав Ковачев, но Кевор Палумец отбеляза втория гол за Естония в 60-ата минута. Така домакините спечелиха с 2:1.

„Неуспешни квалификации за нас. Негативно представяне във всички мачове. Може би имахме отделни моменти, които бяха положителни, но негативните моменти преобладаваха“, заяви Рибарски след срещата.

Селекционерът обърна внимание на действията в двете наказателни полета. Според него България е достигала достатъчно често до опасни зони, но не е завършвала атаките си с удари.

„Головете, които допуснахме, са необясними на такова ниво. Ако допускаш такива голове, трудно може да спечелиш“, коментира Рибарски.

Рибарски направи шест промени в стартовия състав след тежката загуба с 0:5 от Исландия. България започна с трима централни защитници, а на вратата застана Пламен Андреев. Сред титулярите бяха още дебютантът Георги Лазаров, Валентин Антов, Стефан Велков, Росен Божинов и Димитър Велковски.

„Направихме шест ротации, сменихме схемата. Мисля, че беше успешна. Изненадахме противника през първото полувреме“, каза селекционерът. Той обаче призна, че тимът има резерви при присъствието си в наказателното поле и трябва да ограничи положенията пред собствената врата.

Рибарски отчете и представянето на младите футболисти, които получиха възможност за изява. Той заяви, че техните минути могат да им помогнат в клубовете и да ги превърнат в основа на националния отбор в бъдеще.

Бъдещето на специалиста начело на България остава неясно. Рибарски припомни, че президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов е обявил търсене на вариант за националния тим.

„Каквото и решение да се вземе, то ще бъде правилно“, каза Рибарски.