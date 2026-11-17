Даниил Медведев започна с победа участието си на Финалите на ATP в Торино. Руснакът се наложи над представителя на домакините Флавио Коболи със 7:6(4), 6:3 в първия мач от група „Иван Лендъл“. Срещата продължи 1 час и 25 минути.

Първият сет премина без пробиви. Медведев оказа натиск в няколко от подаванията на италианеца, но Коболи успя да се измъкне и да стигне до тайбрек. В него руснакът поведе рано и затвори частта със 7:4 точки.

Във втория сет равенството се запази до 3:3. Медведев обаче реализира пробив в седмия гейм, след което затвърди преднината си с убедително подаване. Той не позволи на Коболи да стигне до точка за пробив в целия мач и приключи срещата при 6:3.

„Успях да сервирам добре. Това е много бърза настилка в зала, така че сервисът е важен“, заяви Медведев след двубоя.

Победата е успешен старт за Медведев при завръщането му във Финалите на ATP. Той пропусна миналогодишното издание, а през 2020 г. спечели титлата след победи над Новак Джокович, Рафаел Надал и Доминик Тийм.

В следващия си мач Медведев ще срещне Карлос Алкарас. Коболи, който участва за първи път в турнира, ще играе срещу Франсис Тиафо. И двамата двубои са от груповата фаза, в която първите двама в крайното класиране продължават към полуфиналите.